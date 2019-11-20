Тренировки только по выходным так же полезны, как ежедневные

Даже тренировки исключительно по выходным могут оказаться столь же полезными, как и регулярные ежедневные. Об этом сообщает команда Национального института старения (США) под руководством Эрика Широма.

Двух дней в неделю достаточно?

В ходе исследования ученые проверили состояние здоровья 3400 человек старше 40. Часть из них занималась спортом один или два дня в неделю, часть - три и более дня (многие тренировались ежедневно). И оказалось, что у тех, кто работал над собой всего два дня в неделю, уровень смертности был одинаков с теми, кто тренировался чаще.

«Одна из ключевых проблем физической активности - ограниченное время на нее. Но даже несколько дней в неделю принесут пользу», - уверен Широм.

Исследование было основано на использовании специальных датчиков активности, которые участники носили на себе, и продлилось около шести лет. Ученые отмечают: даже несмотря на то, что регулярные тренировки примерно на 50% умереннее, чем тренировки в выходные, польза от них оказалась примерно одинаковой.

«Мы выяснили, что «Воины выходного дня» (люди, которые привыкли тренироваться только по выходным) имели схожие показатели смертности в сравнении с теми, кто тренировался чаще. При этом они часто не достигали уровня активности, рекомендованного медиками США (от 150 до 300 минут в неделю)», - сообщает коллектив ученых.

Пока исследование недостоверно

Специалисты скептически отнеслись к выкладкам команды Широма. Директор директор Йельского университета Дэвид Кац прокомментировал: несмотря на то, что физическая активность полезна, доказать, что именно она снижает уровень смертности, пока невозможно.

«Регулярные упражнения улучшают сон, давление, мышечную массу, помогают сердцу лучше работать. Также это польза для костей, снижение тревожных состояний и риска развития диабета. Вопрос в том, как мотивировать тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, двигаться.

Да, «Воины выходного дня» получают некоторый «бонус». Но остальные дни они могут проводить преимущественно сидя, в зависимости от работы. Так что в идеале стоит стремиться не к активности только по выходным, а к тренировкам по 30-60 минут 5 дней в неделю или по 25-50 минут 6 дней в неделю», - уточняет Саманта Хеллер, старший клинический диетолог и физиолог.

Хеллер рекомендует разметить активность в календаре, чтобы не забывать о ней, или ставить уведомления на телефоне. «А если у вас сидячая работа, каждый час двигайтесь хотя бы по несколько минут: приседайте, машите руками, пройдитесь по лестнице или вокруг здания. Упражнения должны быть такой же частью жизни, как чистка зубов или завтраки», - рекомендует диетолог.

Фото: sm-news.ru