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Автор Евгений Стриж

Грозит ли человеку с ожирением "усадка" мозга

Здоровье

Для страдающих ожирением людей характерна некоторая «усадка» мозга уже в среднем возрасте, сообщают ученые из Великобритании. Исследование, основанное на проверке структуры мозга 12 000 британских взрослых от 45 до 76 лет, позволило выяснить, в чем именно заключаются изменения.

Что делает жир с организмом

Для толстых людей характерен меньший объем серого вещества, которое содержит большую часть нервных клеток нашего мозга.  В рамках статьи для издания «Radiology» коллектив отметил, что исследование позволило не просто найти взаимосвязь веса и мозга, но и соотнести конкретные изменения. Помимо этого, становится более ясной причина высоких рисков развития деменции у людей, страдающих лишним весом, в зрелом возрасте.

По словам ведущего исследователя доктора Илоны Деккерс (Лейденский университет, Нидерланды), пока неясно, как именно лишний вес влияет на мозг. Одна из возможностей, по ее словам, заключается в затрагивании гормональной и иммунной систем, проблемы с которыми вкупе с неправильным питанием приводят к множественным воспалительным реакциям, изменяющим мозг.

Жир - не инертная ткань

Доктор Гарольд Бэйс, американский эндокринолог, который не принимал участия в исследовании, высказал свою точку зрения. «Возможно ли, что жир, накапливаемый в организме, влияет на мозг? Да. Дело в том, что часто люди думают о жире как о некой инертной ткани, которая просто хранится в организме. Однако в действительности жир - активная ткань, для клеток которой характерно разрастание и накопление, например, в области сердца, кишечника и других органов. Из-за этого они начинают хуже функционировать, организм буквально «заболевает жиром», - комментирует Бэйс.

В результате, по словам специалиста, в организме включаются механизмы защиты, то есть воспалительные процессы и выработка гормонов. Все это в совокупности приводит к таким вещам, как диабет, высокое давление и проблемы с печенью. И в эту концепцию прекрасно вписывается и влияние жира на мозг.

«Каковы реальные последствия ситуации - пока ясно не до конца. Но в любом случае пора внести мозг в список органов, которые страдают от ожирения. Да, возможно, ожирение вызывается разными причинами - сниженной физической активностью, неправильным питанием. Но в конце концов он запускает воспалительные реакции, так или иначе затрагивающие структуру мозга», - резюмируют специалисты.

В дальнейшем они планируют проверить, как снижение и нормализация веса повлияют на структуру мозга испытуемых, и насколько связан возраст, в котором человек набирает вес, с изменениями мозга в будущем.

Фото: stroiniashka.ru

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