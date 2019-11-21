В электронных сигаретах полно микробов - ученые

Пока группы ученых разбираются, что же вызывает смерти одних вейперов и сильные поражения легких других, коллектив Гарвардской школы общественного здравоохранения заявляет: каждый вейпер вдыхает не только никотин, но и грибки с бактериями.

В чем опасность и откуда в электронных сигаретах вдруг взялись эти «присадки»?

Картриджи против дозаправок: кто кого

Исследователи проверили около 75 различных электронных сигарет от популярных производителей. Примерно 50% из них поставлялись с одноразовыми сменными картриджами, а вторые 50% - с системами «дозаправки» специальной жидкостью. Все продукты содержали как никотин, так и различные химические присадки. Однако они оказались не единственными вещами, которые содержал пар, создаваемый сигаретами.

Автор исследования доктор Дэвид Кристиани комментирует: 23% изученных электронных сигарет выделяли при работе токсины, а 81% оказался заражен глюканом - веществом, характерным для клеточных структур грибов. «Мы нашли признаки загрязнения и в картриджах, и в жидкостях. Электронные сигареты с картриджной системой содержали в три раза больше глюкана, чем перезаправляемые жидкостные.

Пока мы не можем утвердительно ответить на вопрос, насколько найденные вещества опасны для вейперов. Но скорее всего, они токсичны, то есть при скапливании в организме способны вызвать болезни легких, например, хронический бронхит или астму», - сообщил Кристиани.

Микробы - не главная проблема

«Хотим отметить, что подобные добавки находили и в обычных сигаретах, причем уровень их зачастую даже выше. Конечно, мы не можем говорить, что выявленные нами уровни содержания сильно опасны - но проблема в том, что люди вейпят часто и подолгу, так что вещества копятся и рано или поздно могут привести к проблемам с легкими», - уточняет коллектив.

Также ученых интересует, как будут взаимодействовать найденные вещества с другими компонентами электронных сигарет, например, ароматизаторами и различными присадками для нужной консистенции жидкости. Специалисты делятся опасениями: если в 2011 году вейпы были у 22 000 учеников старших классов США, то в 2019 году их число превысило 3 000 000.

«Основная проблема - фитили из хлопкового волокна, которые являются отличной «плантацией» для вредных микроорганизмов. И понимание того, что и как взаимодействует в вейпах, поможет в прогнозах относительно их влияния на наши организмы. Но мы бы пока воздержались от мнения, что именно найденные учеными микробы - ключевая сложность. Все-таки поражения легких, которые вызывает вейпинг, связаны скорее с составом жидкостей, чем с микробами», - комментируют врачи, изучившие результаты работы Кристиани.

Фото: thetimes.co.uk