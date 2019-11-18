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Автор Алиса Фрай

Виртуальная реальность в качестве анестезии для детей

Здоровье

Часто медицинские процедуры, даже если они не очень болезненные, вызывают тревогу и страх у пациентов. Преодолеть эти эмоции нелегко как взрослым, так и детям. Справиться с этими неприятными переживаниями могут помочь новые технологии!

Использование виртуальной реальности (ВР) для уменьшения боли у детей

Компания Lenovo в сотрудничестве с фондом Starlight создала проект по использованию виртуальной реальности для уменьшения боли у детей. Прошло успешное тестирование гарнитур ВР  во время процедур в медицинских учреждениях.

Виртуальная реальность отвлекает пациентов от страха перед медицинским вмешательством, что позволяет перенести процедуру более комфортно и минимизировать дозу обезболивающих лекарств.

Исследование и осуществление проекта проводилось в США в первую очередь для снижения беспокойства во время легких и умеренно болезненных процедур. Используя VR в качестве успокаивающего отвлечения, несколько пациентов смогли пройти эти процедуры во время бодрствования, сокращая длительное время восстановления и уменьшая потребность в лекарствах.

Счастливые дети выздоравливают быстрее

Генеральный директор Детского фонда Starlight Адам Гароне верит, что счастливые дети выздоравливают быстрее, и что программа виртуальной реальности Starlight положительно повлияет на опыт ребенка в больнице.

Вице-президент по работе с пользователями и клиентами Lenovo Dilip Bhatia считает, что технологии превращают мир в более интеллектуальное и взаимосвязанное место, преобразуют общество. Ответственность за коллективную разработку решений проблем в крупных социальных областях, таких как сектор здравоохранения, лежит на глобальных поставщиках технологий.

Врачи американских больниц успешно проводят эндоскопию в сочетании с местной анестезией, выполняют очень болезненную процедуру - люмбальную пункцию, где игла используется для удаления спинномозговой жидкости и иногда введения лекарств. Раньше приходилось использовать общий наркоз, сейчас благодаря отвлечению внимания пациента достаточно местной анестезии. Некоторые манипуляции в сочетании с приборами виртуальной реальности вовсе не требуют обезболивающих средств.

Виртуальная реальность вместо общей анестезии

Виртуальная реальность может быть использована вместо общей анестезии, чтобы помочь переносить боль, и на самом деле, она оказывает глубокое влияние на качество жизни маленьких пациентов.

Человеческий мозг способен воспринимать ограниченное количество впечатлений одновременно, поэтому переключая свое внимание на яркую красочную виртуальную реальность, человек почти не чувствует, что происходит вокруг. А значит, медицинские манипуляции не доставляют дискомфорта.

Чтобы получить новое представление о преимуществах интеллектуальных технологий, Lenovo опросила более 15 000 человек в США, Мексике, Бразилии, Китае, Индии, Японии, Великобритании, Германии, Франции и Италии. Исследование показало, что люди во всем мире считают, что новые технологии имеют силу, чтобы преобразовать пространство здравоохранения.

Это дает возможность Lenovo, а также другим технологическим компаниям, внедрять инновации и расти в пространстве, где люди считают, что технологии могут оказать положительное влияние.

Фото: news.medsbla.com

Темы отвлечение детей новые технологии уменьшение боли у детей виртуальная реальность болезненные медицинские процедуры
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