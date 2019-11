Психиатры против диагноза "шизофрения"

Один из самых известных в Нидерландах психиатров предлагает навсегда избавиться от ярлыка "шизофрения". По словам ученого, категории болезней по используемой в США номенклатуре психических расстройств DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, fifth edition — Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам 5-го издания) базируются на непрочном основании.

Представить себе жутко, если вам в молодости поставят диагноз "шизофрения". На практике это означает неизлечимое заболевание головного мозга, в результате которого у вас, вероятно, не будет средств к существованию, из-за чего вам всю оставшуюся жизнь нужно будет принимать лекарства со многими побочными эффектами и знать, что повышается риск преждевременной смерти.

Психиатр и эпидемиолог Джим ван Ос (Jim van Os) из Утрехтского университета (Universiteit Utrecht) известен своей приверженностью к диагностике, ориентированной на пациента. По его словам, после 50 лет интенсивных исследований все еще нет ни биохимии крови, ни мозговых маркеров, ни четко определенной клинической картины шизофрении, а только разные психотические симптомы, которые отличаются по тяжести и продолжительности. Иначе говоря, речь идет о неком спектре со смесью симптомов, которые различаются у каждого человека.

Когда психиатр из Нидерландов говорит, что шизофрении не существует, это прагматическое наблюдение. Термин шизофрения сбивает с толку и бесполезен с медицинской точки зрения. DSM-5, Библия психиатрии в США, рисует очень пессимистическую картину шизофрении. Конечно, есть пациенты, которые нуждаются в уходе. Но DSM путает диагноз с прогнозом. Чтобы получить диагноз, симптомы должны быть несколько хронизированы. Однако с медицинской точки зрения их не стоит смешивать. Более того, в США шизофрения относится к заболеваниям головного мозга. Это неправильно с научной точки зрения. Эпидемиология показывает, что с психологической точки зрения это распространенное явление.

В некоторых странах Дальнего Востока (Япония, Южная Корея и Гонконг) подобный диагноз считается позорным. Человек превращается в парию общества. В Японии диагноз шизофрении, по сути, означал, что пациент должен покончить жизнь самоубийством. Под давлением Министерства здравоохранения, чтобы исключить появление суицидальных мыслей, шизофрению переименовали в синдром, который выражается восприимчивостью к психозу. Сами пациенты предпочитают термин "предрасположенность к психозу".

Биопсихиатрия в Соединенных Штатах во всех возможных исследованиях безуспешно пыталась отыскать связи между физиологией мозга и возникновением шизофрении. Обследование головного мозга пациентов, которые курили, питались нездоровой пищей, имели избыточный вес и были безработными, показало, что объем мозга у них на два-три процента меньше обычного. Вполне вероятно, что у их родителей, братьев и сестер мозг также может быть немного меньше среднего. Возможно, члены семьи тоже подвержены стрессовым факторам, таким как травмы и невостребованность. Таким образом, на основании некоторых биологических и генетических признаков еще невозможно сделать вывод о заболевании мозга.