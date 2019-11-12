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Автор Евгений Стриж

Диета "Junk Food' лишила подростка цветового зрения

Здоровье » Зрение print

«Junk Food», или «мусорная еда» - общее название для вкусной и калорийной, но практически лишенной питательных веществ еды.

Обычно в ней содержится много жиров и сахаров, но в небольших количествах при соблюдении нормального режима питания она не слишком вредна. А что бывает при употреблении ее в больших количествах, показал случай с 17-летним британским парнем, потерявшим цветовое зрение.

«Junk Food»: маскировка и последствия

Дениз Атан, автор итогового исследования данной ситуации и специалист Бристольской медицинской школы, отмечает, что «Junk Food» прекрасно «маскируется»: у мальчика все то время, что он им питался, оставались в норме индекс массы тела (ИМТ) и показатели роста.

«Однако свое в итоге взяла нехватка витаминов и минералов. Он много лет ел практически исключительно подобную еду, и сначала началась анемия, затем уровень витамина B12, витамина D, меди и селена резко снизился. Это вызвало нейропатию зрительного нерва - редкую форму поражения зрения, характерную для развивающихся стран с плохой пищей», - отмечает Атан.

Врачи подчеркивают, что дело не в том, что «мусорная еда» оказала негативное влияние на организм, а в том, что рацион подростка был слишком однообразным и лишенным питательных веществ.

Итоги истории и мнения врачей

Парень примерно с 11-летнего возраста перешел на «Junk Food», отдавая предпочтения различным мясным нарезкам, чипсам и газировке. «Большую часть его диеты составляли жиры и углеводы. Это обилие калорий, но сокращение питательных веществ, в частности, витаминов А, В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), В6 (пиридоксин), В9 (фолат), В12 (кобаламин), железа, кальция, магния и меди.

К 14-ти годам у подростка развилась хроническая усталость, а потом начались проблемы со зрением. К 17 годам он перестал видеть цвета. "К счастью, частично цветовое восприятие вернется, современное лечение с этим справится. Но повреждение нервов - процесс, к сожалению, необратимый", - пишут врачи.

«Пока неясно, страдал ли подросток от аллергии или аутизма - факторов, которые могли подтолкнуть его к подобной диете. Но я не могу сказать, что после инцидента он изменил привычки. Да, сейчас он принимает витаминные комплексы. Но в целом даже после посещения множества врачей он остался верен «мусорной еде». 

С точки зрения родительского контроля, могу посоветовать следующее: не пытаться запрещать или отбирать вредную еду, а просто предлагать максимально разнообразные продукты. Дети любопытны и охотно пробуют новое, но запреты лишь стимулируют их есть вредную еду», - сообщает Атан.

Фото:bandarfilm.me

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Зрение
Диета "Junk Food' лишила подростка цветового зрения
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