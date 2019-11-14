Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Стоматология Акушерство и гинекология Зрение Здравоохранение Здоровье и профилактика Ваше здоровье Красота
Автор Евгений Стриж

Газировка "помогает" умереть на 16 лет раньше - исследование

Здоровье

Исследование специалистов Международного агентства по исследованию рака (Лион, Франция) показало: если человек пьет более двух газированных напитков в день,  он рискует умереть на 16 лет раньше, чем пьющие по одной порции в месяц. Причем вне зависимости от того, сладкая газировка или нет.

Как исследовали вред газировки

Исследователи оценили данные более 451 000 человек из 10 стран Европы, средний возраст которых составил около 51 года. В течение 16 лет специалисты следили за их здоровьем и проверяли, кто и сколько пил газировки.

Оказалось, что газировка не просто увеличивает риск ранней смерти, но и связана с конкретными ее причинами. Все, кто пил более одной порции газировки в день, имели более высокий риск умереть от рака толстой кишки или болезни Паркинсона. Увлекающиеся именно сладкой газировкой чаще страдали от проблем с пищеварением, любители несладкой - от проблем кровообращения.

«Данные показывают: если пить много газировки, то выше шанс смерти по самым разным причинам. Эффект не зависит от того, пьете вы газировку с натуральным или искусственным подсластителем или вовсе несладкую. Мы рекомендуем ограничить потребление таких напитков. Стоит заменить их чистой водой», - сообщает ведущий автор исследования Нил Мерфи, специалист по исследованию рака.

Мнения: врачи против индустрии

Мерфи отметил, что группа старалась учесть и другие факторы: индекс массы тела (ИМТ), привычки в плане курения и нагрузки. Но во всех случаях связь газировки с риском ранней смерти была очевидной.

Представители "газированной" индустрии уже призвали общественность не слишком остро реагировать на полученные данные. По словам Роберта Рэнкина, президента Совета по контролю калорий, низкокалорийные подсластители являются важным фактором в сферах борьбы с диабетом и контроля веса. И безопасность этих веществ уже подтверждена специалистами по всему миру.

Уильям Дермоди-младший, представитель Американской ассоциации производителей напитков, отреагировал аналогично, сообщив, что как часть сбалансированной диеты безалкогольная газировка безопасна.

По словам же российских специалистов, во многом согласных с зарубежными коллегами, стоит учитывать тип газировки, но практически вся она влияет на организм негативно. «Газировку продают разную: с газом, без газа, с теми или иными добавками, пропущенную через сифон или насыщенную углекислым газом. И здесь ключевой вопрос - регулярность употребления», -отмечает Ирина Пичугина, специалист-гастроэнтеролог и к.м.н.

Фото: smediatunisien.blogspot.com

Темы здоровье газировка исследование вред газировки риск ранней смерти газированные напитки
Актуальная аналитика
Человек
Проследить свою родословную от Адама и Евы
Общество
Гримасы сознания: убийство превращают в хайп
Здоровье
Газировка "помогает" умереть на 16 лет раньше - исследование
Новости Все >
"ВКонтакте" добавит дизлайки и новые способы монетизации
Толстый кот, которого не пускали в самолет, тренировался с "Адмиралом"
Ущерб от наводнения в Венеции исчисляется сотнями миллионов евро
Дональд Туск назвал Россию "стратегической проблемой" Европы
Война в Донбассе стала "самым старым" конфликтом в мире
"Дети" робота "Федора" полетят на орбиту вместо него
СК связывает убийство чемпиона по тайскому боксу с его бизнесом
Житель Ленобласти решил прийти в детсад с гранатой и автоматом
Российские чиновники смогут получать вторую пенсию
Госдума планирует вернуть пиво на стадионы до конца года
Последние материалы
Житель Ленобласти решил прийти в детсад с гранатой и автоматом
Российские чиновники смогут получать вторую пенсию
Газировка "помогает" умереть на 16 лет раньше - исследование
Почему Коломойский решил потроллить Запад
Госдума планирует вернуть пиво на стадионы до конца года
Исследование: сахар вызывает воспалительные заболевания кишечника
Националист Мазур вернулся на Украину
В ПФР сообщили об эффекте неиндексации пенсий работающим пенсионерам
Биатлонист Малышко победил в первой контрольной гонке сезона
Кабриолеты из "Кортежа" Путина проверяют на прочность
Популярное
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.

Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Здоровье
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
Новости спорта
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Игорь Буккер Проследить свою родословную от Адама и Евы Игорь Буккер Василий Амирджанов Гримасы сознания: убийство превращают в хайп Василий Амирджанов Соломон Соловьев Скорпионы, которые докапываются до сути - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Война в Донбассе стала "самым старым" конфликтом в мире
Война в Донбассе стала "самым старым" конфликтом в мире
Почему Коломойский решил потроллить Запад
Глава района Псковской области обматерил сотрудников ГИБДД
Кабриолеты из "Кортежа" Путина проверяют на прочность
В Кремле убийство аспирантки СПбГУ назвали актом безумия
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Почему Москва не отвечает Киеву жестко
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
Почему Москва не отвечает Киеву жестко
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
Коломойский пригрозил Западу "российскими танками" под Варшавой
Почему Москва не отвечает Киеву жестко
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
"Сильная Россия": для борьбы с хулиганами нужна муниципальная милиция
Историк Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя
«Руки-базуки» Терешин опять шокировал синтолом в бицепсах
В Забайкалье в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом погибли люди
Пенсионерка с Алтая на коленях умоляла Медведева решить её проблему
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ