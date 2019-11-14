Газировка "помогает" умереть на 16 лет раньше - исследование

Исследование специалистов Международного агентства по исследованию рака (Лион, Франция) показало: если человек пьет более двух газированных напитков в день, он рискует умереть на 16 лет раньше, чем пьющие по одной порции в месяц. Причем вне зависимости от того, сладкая газировка или нет.

Как исследовали вред газировки

Исследователи оценили данные более 451 000 человек из 10 стран Европы, средний возраст которых составил около 51 года. В течение 16 лет специалисты следили за их здоровьем и проверяли, кто и сколько пил газировки.

Оказалось, что газировка не просто увеличивает риск ранней смерти, но и связана с конкретными ее причинами. Все, кто пил более одной порции газировки в день, имели более высокий риск умереть от рака толстой кишки или болезни Паркинсона. Увлекающиеся именно сладкой газировкой чаще страдали от проблем с пищеварением, любители несладкой - от проблем кровообращения.

«Данные показывают: если пить много газировки, то выше шанс смерти по самым разным причинам. Эффект не зависит от того, пьете вы газировку с натуральным или искусственным подсластителем или вовсе несладкую. Мы рекомендуем ограничить потребление таких напитков. Стоит заменить их чистой водой», - сообщает ведущий автор исследования Нил Мерфи, специалист по исследованию рака.

Мнения: врачи против индустрии

Мерфи отметил, что группа старалась учесть и другие факторы: индекс массы тела (ИМТ), привычки в плане курения и нагрузки. Но во всех случаях связь газировки с риском ранней смерти была очевидной.

Представители "газированной" индустрии уже призвали общественность не слишком остро реагировать на полученные данные. По словам Роберта Рэнкина, президента Совета по контролю калорий, низкокалорийные подсластители являются важным фактором в сферах борьбы с диабетом и контроля веса. И безопасность этих веществ уже подтверждена специалистами по всему миру.

Уильям Дермоди-младший, представитель Американской ассоциации производителей напитков, отреагировал аналогично, сообщив, что как часть сбалансированной диеты безалкогольная газировка безопасна.

По словам же российских специалистов, во многом согласных с зарубежными коллегами, стоит учитывать тип газировки, но практически вся она влияет на организм негативно. «Газировку продают разную: с газом, без газа, с теми или иными добавками, пропущенную через сифон или насыщенную углекислым газом. И здесь ключевой вопрос - регулярность употребления», -отмечает Ирина Пичугина, специалист-гастроэнтеролог и к.м.н.

Фото: smediatunisien.blogspot.com