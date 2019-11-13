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Автор Евгений Стриж

Даже в 80 не поздно начать тренироваться - исследование

Здоровье

Даже пожилые люди, которые не занимались ранее спортом, вполне могут начать тренироваться. Об этом сообщили британские исследователи в материале для издания «Frontiers in Physiology». 

Как оценили пользу физической нагрузки

Специалисты набрали две группы пенсионеров от 70 до 80 лет: участники одной никогда не тренировались, а участники второй тренировались на протяжении всей жизни. Затем каждому испытуемому провели биопсию мышц, а затем устроили тренировки на тренажере. Через 48 часов после тренировки биопсию повторили. Также все участники теста получили индикатор, который позволял отслеживать работу мышц.

Ученые ожидали, что те, кто тренировался всю жизнь, будут наращивать мышцы эффективнее, но оказалось, что обе группы продемонстрировали примерно равный результат. Это весьма удивило специалистов, поскольку ранее многими считалось, что в таком возрасте тренировки не столь полезны.

Возраст значения не имеет

«Эксперимент показал, что не имеет значения, регулярно вы занимаетесь спортом или только начинаете. В любом случае для вас и вашего организма тренировки выгодны, даже если вам 80 лет», - комментируют сотрудники Университета Бирмингема, проводившие исследование.

Ли Брин, ведущий исследователь проекта, также отметил, что заниматься собой в любом возрасте - правильный подход. «Если вы регулярно тренируетесь, то получаете в итоге более здоровое тело. И даже если вы начали тренировки в 70, а то и в 80 лет, эффект будет заметным. Как минимум, это большая активность и меньшая слабость», - отметил Брин.

Исследователи также рассказали, что текущие рекомендации касательно силовых тренировок для пенсионеров часто слишком расплывчаты. «Нужно составить конкретные руководства для людей, которые хотят вне спортзалов улучшать свое физическое состояние. Даже садоводство, ходьба вверх и вниз по лестнице или прогулка за покупками могут быть встроены в ритм жизни человека как часть тренировки», - отмечают ученые.

В России пенсионеры занимаются общественной деятельностью

В России активность пенсионеров во многом связана с волонтерской деятельностью, считает член Общественной палаты РФ Артем Метелев. «Традиционно у нас старшее поколение - участники разных общественных начинаний. Становясь волонтёром и помогая своим опытом, своими профессиональными знаниями другим людям, люди чувствуют свою незаменимость», - отметил он.

По словам чиновника, только за 2018 год на конкурс волонтерских центров для пенсионеров было подано около 164 заявок, из которых 15 лучших получили гранты на дальнейшее развитие, а также помощь в организации деятельности.

Фото: sokrsokr.net

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