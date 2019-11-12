Селфи помогут отслеживать давление

Новые технологии сканирования лица и более мощные процессоры вкупе с улучшенными камерами вскоре могут сделать оценку артериального давления такой же простой, как селфи. Об этом сообщает команда ученых университета Торонто (Канада), работающая над соответствующим приложением.

30 секунд на определение параметров давления по лицу

«Высокое давление - частый признак надвигающегося инсульта или предупреждение о проблемах с сердцем. Но примерно половина людей, у которых находят гипертонию, не знают о ней. И разработка простого и доступного способа померить давление в домашних условиях могла бы стать потенциально спасающей жизни», - отмечают исследователи под руководством Кана Ли, специалиста по нейробиологии.

Новая технология, используемая учеными, называется трансдермальной оптической визуализацией. Она позволяет исследовать кровяное давление с помощью сканирования лица, и для этого достаточно 30 секунд. «Современный смартфон без проблем будет служить измерителем давления, причем метод обладает достаточно высокой точностью. Мы проверили программу на 1300 взрослых людях с нормальным давлением, которые использовали iPhone. Оценка артериального давления оказалась на 95% точной, оценка диастолического давления - на 96% точной», - комментируют ученые ход работы.

Как работает технология

В основе трансдермальной оптической визуализации - работа со светом. Благодаря просвечиванию кожи программа может «увидеть» кровоток, а на основе полученных паттернов спрогнозировать давление. «Дело в том, что концентрация крови в той или иной части лица - прекрасный «маркер» состояния, в котором находится человек. Помимо этого, технология помогает определить пульс и уровень стресса», - сообщают разработчики.

Отчет о тестировании программы был опубликован 6 августа в журнале «Circulation: Cardiovascular Imaging». Ученые подчеркивают: программа еще в стадии разработки, а условия были строго определенными. Нужно решать проблемы с уровнем освещения, временем, оптимальным для оценки.

Также может мешать оттенок кожи: нужна более тонкая подстройка. «Но в любом случае сегодня наши смартфоны действительно «умные», так что мы можем использовать их не только для сидения в соцсетях, но и для проверки своего здоровья», - уверены ученые.

Однако Рамакришна Муккамала, специалист по электронике в Университете штата Мичиган, скептически отнесся к новинке. «Метод пока упирается в слишком большое количество проблем. Освещение, цвет кожи, угол съемки и угол наклона головы. Это непросто решить», - отметил он в сопроводительной статье.

Фото: www.apclick.it