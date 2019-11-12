Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Флебология Диета Профилактика Психотерапия Методы диагностики Первая помощь
Автор Анна Смирнова

ВИЧ мутировал в новый штамм, - заявили американские ученые

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Исследователи из химико-фармацевтической корпорации (США) заявили, что у «болезни ХХ века» появился новый штамм.

Первая мутация вируса ВИЧ за 20 лет

Ученые не скрывали, что как и любой другой вирус, ВИЧ представляет собой различные штаммы, и  мутация одного вида  в другой - дело времени.

Но, тем не менее, почти за 20 лет, обнаруженная сотрудниками Abbott Laboratories новая разновидность опасного заболевания, является первой мутацией.

Как отмечают ученые, обнаруженный новый штамм представляет собой группу М вида ВИЧ-1. Этот вид является самым известным в медицине и распространенным. Более того, именно группа М - виновник настоящих эпидемий заболевания.

По словам руководителя Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, особой тревоги у ученых обнаруженные мутации пока не вызывают, так как доказана эффективность современных методов лечения и против него.

«Причин для паники нет. Этот вирус поразил не так много людей, чтобы волноваться. Скорее всего, он - аномалия», - говорит Фаучи.

Не исключено, что для научного мира эта, не слишком приятная находка, сослужит хорошую службу, так как позволит понять, как же развивается вирус.

Нужны доказательства появления нового вида ВИЧ 

Сейчас ученые объявили, что для доказательства появления нового вида ВИЧ им придется зафиксировать ряд случаев заболевания им. Причем все они не связаны между собой, и ранее исследователи уже наблюдали за ними в Конго в 1983, 1990 и 2001 годах.

После исследований фармкомпании приступили к разработкам новых методик, направленных на исследование вируса и его классификацию.

Наука должна отслеживать эволюцию вируса  с помощью новых технологий

Несмотря на то что прошло почти два десятка лет после вспышек заболевания на уровне эпидемии, эксперты настаивают, что наука должна тщательным образом отслеживать эволюцию вируса и для этой цели понадобятся новейшие технологии. 

Также медики советуют всю осень употреблять в пищу овощи и фрукты, которые можно приобрести до конца сезона. Таким образом, можно поддержать иммунитет и противостоять сезонным простудам и вирусам.

Прежде всего, необходимо налегать на тыкву, которая особенно полезна для печени. Обязательно есть ягоды, яблоки, сливы и груши. Предпочтение отдавать свежим продуктам, но в сушеном и замороженном - тоже хороший вариант.

Фото: susanin.news

Темы новый штамм вич инфекция исследование мутация вируса эволюция вируса новейшие технологии американские ученые
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
ВИЧ мутировал в новый штамм, - заявили американские ученые
Авто
Пять преимуществ "левой" незамерзайки перед легальной
Новости Украины
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
Новости Все >
Полиция Харькова возбудила дело за расизм на матче "Шахтер" - "Динамо"
В ФАС заявили, что в России нет дефицита гречихи
"Торо Россо" оставила Квята в Формуле-1
Кириллу "Руки-базуки" Терешину удалили синтол из мышц
В Кремле отказались от инициативы "входа по паспорту" в интернет
В США организовали бой 12-летних девочек
В Greenpeace предложили запретить в РФ использование влажных салфеток
Расписание Гран-при России: когда выступят Медведва и Трусова
Футболист Стерлинг исключен из сборной Англии за стычку с Гомесом
Петицию против руководства СПбГУ подписали уже 5000 человек
Последние материалы
ВИЧ мутировал в новый штамм, - заявили американские ученые
Полиция Харькова возбудила дело за расизм на матче "Шахтер" - "Динамо"
В ФАС заявили, что в России нет дефицита гречихи
"Торо Россо" оставила Квята в Формуле-1
Кириллу "Руки-базуки" Терешину удалили синтол из мышц
В Кремле отказались от инициативы "входа по паспорту" в интернет
Пять преимуществ "левой" незамерзайки перед легальной
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
Что мешает НАТО в Черном море
В США организовали бой 12-летних девочек
Популярное
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком

Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".

Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Василий Амирджанов Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться Василий Амирджанов Конрад Ренкас Бандеровский бандит и польская независимость Конрад Ренкас Соломон Соловьев Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Назарбаев заявил о согласии Зеленского на встречу с Путиным
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
На заводе "Балтика" в Петербурге прогремел мощный взрыв
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться
Родственники Асада купили 19 апартаментов в "Москва-сити"
Блогер из Тюмени попал под суд за разжигание вражды в интернете
Назарбаев заявил о согласии Зеленского на встречу с Путиным
Представители пивоваренной отрасли предложили повысить крепость пива
Назарбаев заявил о согласии Зеленского на встречу с Путиным
"Хороший человек из Освенцима" Ганс Мюнх — так ли он хорош
Депутат Госдумы: рождаемости мешает интернет
КС РФ разрешил изымать имущество у друзей и близких коррупционеров
Доценту СПбГУ, расчленившему студентку, попытаются снизить срок
Доценту СПбГУ, расчленившему студентку, попытаются снизить срок
Жители России переходят с овощей на крупу из-за высоких цен
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ