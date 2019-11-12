ВИЧ мутировал в новый штамм, - заявили американские ученые

Исследователи из химико-фармацевтической корпорации (США) заявили, что у «болезни ХХ века» появился новый штамм.

Первая мутация вируса ВИЧ за 20 лет

Ученые не скрывали, что как и любой другой вирус, ВИЧ представляет собой различные штаммы, и мутация одного вида в другой - дело времени.

Но, тем не менее, почти за 20 лет, обнаруженная сотрудниками Abbott Laboratories новая разновидность опасного заболевания, является первой мутацией.

Как отмечают ученые, обнаруженный новый штамм представляет собой группу М вида ВИЧ-1. Этот вид является самым известным в медицине и распространенным. Более того, именно группа М - виновник настоящих эпидемий заболевания.

По словам руководителя Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, особой тревоги у ученых обнаруженные мутации пока не вызывают, так как доказана эффективность современных методов лечения и против него.

«Причин для паники нет. Этот вирус поразил не так много людей, чтобы волноваться. Скорее всего, он - аномалия», - говорит Фаучи.

Не исключено, что для научного мира эта, не слишком приятная находка, сослужит хорошую службу, так как позволит понять, как же развивается вирус.

Нужны доказательства появления нового вида ВИЧ

Сейчас ученые объявили, что для доказательства появления нового вида ВИЧ им придется зафиксировать ряд случаев заболевания им. Причем все они не связаны между собой, и ранее исследователи уже наблюдали за ними в Конго в 1983, 1990 и 2001 годах.

После исследований фармкомпании приступили к разработкам новых методик, направленных на исследование вируса и его классификацию.

Наука должна отслеживать эволюцию вируса с помощью новых технологий

Несмотря на то что прошло почти два десятка лет после вспышек заболевания на уровне эпидемии, эксперты настаивают, что наука должна тщательным образом отслеживать эволюцию вируса и для этой цели понадобятся новейшие технологии.

Также медики советуют всю осень употреблять в пищу овощи и фрукты, которые можно приобрести до конца сезона. Таким образом, можно поддержать иммунитет и противостоять сезонным простудам и вирусам.

Прежде всего, необходимо налегать на тыкву, которая особенно полезна для печени. Обязательно есть ягоды, яблоки, сливы и груши. Предпочтение отдавать свежим продуктам, но в сушеном и замороженном - тоже хороший вариант.

Фото: susanin.news