Покой души, уборка по дому, разговор с другом и другие способы заботы о себе любимом

Физическое и эмоциональное благополучие - основа не только психологического состояния, но и физического. Здоровый дух в здоровом теле - это замечательно, а если он "прихрамывает"?

Как и где находить силы для себя, чтобы сохранить максимально длительное качество жизни во всех ее аспектах? Психологи считают, что этому могут научить четыре правила, выполнять которые совсем несложно.

Остаться наедине с собой

Многие люди считают, что забота о себе - это посещение спортзала, студии йоги, массажиста... Но как быть, если на это нет средств и времени?

На самом деле, забота о себе - это не только плотские удовольствия, направленные на расслабление, но и... покой. Покой души.

Да, именно он поможет подавить ежедневные рутинные кошмары, сотканные из работы, быта и прочих проблем.

Поэтому, используйте любую минутку, чтобы остаться наедине с собой, собрать воедино мысли, проанализировать события и найти в них что-то положительное, даже если в данный момент жизнь не приносит приятных сюрпризов. Ведь для чего-то эти события происходят...

По сути, покой должен стать образом жизни и мышления, тогда даже неудачи и удары можно будет принимать с более холодной головой и в минимально эмоциональном возбуждении.

Избавляйтесь от негативных мыслей, гоните их, заменяйте на приятные. И главное, не накручивайте себя.

Отвлечься - полезное, но не слишком продуктивное занятие

Люди часто бегут от одной реальности, если та их не слишком устраивает, к другой, меняя ее на книги, фильмы и пр. Конечно, плохого в этом нет ничего, но дело в том, что такой «побег» не слишком продуктивен и не может избавить от напряжения на длительное время.

Лучше всего его использовать для быстрого отвлечения в критической ситуации, когда эмоции зашкаливают или же, наоборот, человек ощущает себя разбитым.

Но если использовать такой прием постоянно, он перестанет работать, поскольку в этом случае есть риск скопить множество неприятностей и оставить проблемы не решенными. Все это ускорит выгорание и каждый раз стресс будет переживаться сильнее.

Необходимо разбираться со своими переживаниями и перерабатывать их

Ведь бережное отношение к себе, прежде всего, основывается на необходимости периодически размышлять над обстоятельствами, которые приводят к стрессу.

Для этого нужно сделать специальные упражнения, в том числе используя методики по дыханию или поговорить с другом, который готов выслушать.

Иногда бывает достаточно просто хорошенько поплакать. Прекрасный метод снять эмоциональное напряжение - физическая активность. Это могут быть как спортивные упражнения, так и уборка.

После завершения стоит обратиться к себе самому, задав вопрос о вероятном получении доступа к своим мыслям (без эмоций) и подумать над перспективой решения проблемы.

Заботиться о своем физическом здоровье

Люди часто путают понятия «комфорта для себя», считая, что для этой цели следует привнести в свою жизнь как можно больше нового.

Да, йога, массажи, танцы вполне помогут, но опять же, не всегда есть возможность проводить их, когда хочется.

Гораздо проще научить себя ежедневным «процедурам», которые поддерживают физическое здоровье. Это - качественная еда, удобная одежда, отход ко сну в положенное время, а не за полночь...

Заботясь о теле, мы показываем ему, что наша жизнь важна, что мы сами - опора организму и работаем с ним в симбиозе.

Поддерживая внутренний диалог с собой, заботясь о своем здоровье и придерживаясь гармонии во всех действиях, которые отвлекают и помогают проработке эмоций, вы окажетесь на верном пути к хорошей и гармоничной жизни.

Фото: smartmama.com