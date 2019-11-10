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Автор Евгений Стриж

Новые рекомендации по детским напиткам: избегать растительного молока

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Четыре крупнейшие организации здравоохранения Америки объединились, чтобы сообщить родителям: необходимо более тщательно отбирать напитки для детей. Главная идея: сокращать потребление газировки и «модного» молока на растительной основе.

Здоровые напитки - здоровые дети

«Как педиатр я отмечаю: напитки не менее важны, чем еда. И особенно важно питье для маленьких детей. Дети понимают, какой им нравится вкус, примерно в возрасте 9 месяцев, и приобретенные привычки во многом остаются с ними всю жизнь. Поэтому необходимо направить их на «здоровый курс»», - отмечает доктор Натали Мут, специалист Американской Академии Педиатрии.

Итак, рекомендации (созданные экспертами AAП, Американской кардиологической ассоциации, Академии питания и диетологии и Американской академии детской стоматологии):

  • с рождения до 6 месяцев - грудное молоко или детские смеси;
  • с 6 до 12 месяцев - то же самое + первые попытки ввода в рацион воды.
  • от года до 2 лет - цельное молоко, вода, 100% натуральный фруктовый сок (в малых количествах);
  • от 2 до 5 дет - цельное молоко, вода, опционально - обезжиренное или 1% молоко.

В рекомендациях отсутствует популярное «растительное» молоко (рисовое, соевое или миндальное). «Последние лет 5 растет интерес потребителей к растительному молоку. Причины разные, но есть общее заблуждение - якобы оно по пользе сопоставимо с коровьим. Это не тот случай, ведь в новом молоке нет нужного количества витамина D, кальция и ряда других важных веществ. Конечно, есть некоторые исключения: например, ребенок не переносит лактозу или в семье есть какие-либо религиозные установки касательно молока», - комментирует Меган Лотт, специалист по исследованию здорового питания.

Запреты и их причины

Под запрет для детей также попали кофе, чай, напитки с кофеином и газировка. И это не прихоть врачей: обилие в рационе детей сахара не дает никакого эффекта, а также не несет питательной ценности.

«Сегодня проблемы с сердцем и диабет актуальны как никогда. Только с США около 40 000 человек каждый год умирают из-за обильного потребления газировки», - комментирует Нэнси Браун, генеральный директор Американской ассоциации кардиологов.

«И не забывайте о детских зубах. Правильный выбор питья для ребенка помогает сохранить здоровье ротовой полости, поэтому мы всем нашим маленьким пациентам сообщаем о важности этого выбора. Ребенок со здоровой улыбкой может общаться, учится и играть легче, чем ребенок, у которого возникает кариес», - дополняет Кевин Донли, президент Американской академии детской стоматологии.

Фото: payamsalam.ir

 

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Новые рекомендации по детским напиткам: избегать растительного молока
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