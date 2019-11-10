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Автор Евгений Стриж

В ментоловых электронных сигаретах обнаружен канцероген

Здоровье print

В то время, как врачи стремятся определить причину заболеваний легких у вейперов (и определяют причину смерти как минимум одного из них), ученые-химики предупреждают: в ментоловых вейпах есть опасное количество вещества под названием "пулегон". Чего стоит опасаться любителям вейпинга?

Как производители обошли закон

Найденный химиками пулегон, или C10H16O, известный как популярная у производителей и покупателей добавка, обеспечивающая ароматизацию в духе ментола и мяты, то есть «холодок», напоминающий эффект леденцов «Рондо» или сильной ментоловой жвачки.

Подвох в том, что законодательством, по крайней мере США, вещество запрещено добавлять в пищевые продукты. Но поскольку жидкости для вейпа к ним не относят, производитель вправе их применять. «Если мы запрещаем пулегон в пище, нет никаких оснований для того, чтобы разрешать его в вейпах», - комментирует автор исследования Свен-Эрик Джордт, адъюнкт-профессор анестезиологии в Медицинской школе Университета Дьюка.

«Мы беспокоимся за другие страны. В США пулегон запретили еще в 2018 году, причем после давления со стороны потребителей. Но ведомство, которое его запретило, не может регулировать использование пулегона во всем мире, а производители все еще рекламируют электронные сигареты как более безопасную альтернативу обычному табаку, хотя это не так», - отмечает ученый.

У нас и у них: регулирование вопроса

Джордт отметил, что даже производители обычных сигарет перестали использовать пулегон еще в 1960-х. Но на компании, которые делают электронные сигареты, эта практика не распространяется. Пулегон намного дешевле, чем другие ароматизаторы и эфирные масла, так что многие маленькие фирмы используют именно его.

Исследования пулегона велись основательно, и на данный момент известно, что он:

  • вызывает злокачественные опухоли;

  • приводит к проблемам с печенью и мочевым пузырем;

  • оказывает токсическое влияние на организм.

На рынке вейпов в России ситуация под контролем

Для рынка вейпов в России данная ситуация не столь критична, отмечает издание «Российская Газета». «На сегодня в нашей стране в качестве добавок в вейпы популярнее ароматические масла. Дело в том, что производитель должен иметь на ароматизаторы документы, оформленные согласно техрегламенту Таможенного союза 029/2012. А допустимость компонентов масел - натуральных и искусственных - становится понятна только по итогам исследований, которые проводятся по намного более жестким регламентам, чем в США», - информирует издание.

Фото: tolknews.ru

Темы курение пулегон канцероген ментоловые вейпы ароматические масла электронные сигареты злокачественные опухоли
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В ментоловых электронных сигаретах обнаружен канцероген
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