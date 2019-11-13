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Автор Евгений Стриж

Ученые из Британии выяснили причину, почему дети теряли сознание в ходе видеоигр

Здоровье print

Исследователи из Великобритании в рамках материала в медицинском издании «New England Journal of Medicine» сообщают: видеоигры могут вызвать проблемы с сердцем, в частности - аритмию.

Как выявилась опасность

В стране было зафиксировано сразу несколько случаев, в которых дети от 10 до 15 лет теряли сознание в ходе видеоигр. «Данные об этих инцидентах были опубликованы 19 сентября, и специалисты отменили: исследования сердечных ритмов детей показали, что они страдали одной из форм желудочковой тахикардии (ЖТ), и это в сочетании с играми стало фактором, по сути, остановки сердца», - комментирует Кристиан Тернер, детский кардиолог.

Конечно, в первую очередь проблема оказалась в редких для детей и достаточно серьезных аномалиях сердца. Для детей это стало неожиданностью, поскольку до этого они проблем со здоровьем не испытывали. Тернер отмечает, что данные случаи подтверждают: игры могут вызвать мощный прилив адреналина, сравнимый с таковым у профессиональных спортсменов. И когда организм испытывает такой прилив, начинаются проблемы.

«Все слышали истории про то, как люди умирают от испуга или в припадках ярости. Случай с детьми - та же история, мы понимаем, что и видеоигры могут вызвать такой же эффект. И не стоит недооценивать опасность, связанную с аритмией. Часто она вызывает просто обмороки или потерю сознания, но помните: единственная разница между обмороком и внезапной смертью в том, что после обморока вы просыпаетесь», - комментирует доктор Ранджит Сури, электрофизиолог.

Что в итоге случилось с детьми

Первый пациент, которому было 10 лет, потерял сознание после победы в его видеоигре. Он быстро очнулся, но позже в школе пережил еще одну остановку сердца. Его диагноз - генетическое расстройство.

Второй пациент (11 лет) упал в обморок в ходе игры с другом в симулятор военных действий. Ему был поставлен диагноз «Синдром длинного интервала QT», при котором организм периодически меняет ритм сердцебиения. Оказалось, что в семье ребенка уже две смерти были связаны с этой же проблемой.

Третий пациент (15 лет) в итоге перенес операцию по лечению порока сердца. Он потерял сознание, играя дома в видеоигру, и был доставлен в больницу, где получил специальный имплантат.

Что говорят врачи

 «Предположительно, все эти эпизоды объединяет сильное волнение детей в ходе игр. Накапливаемый в таком состоянии адреналин стимулирует сбои сердечного ритма», - отмечает Тернер.

«Расстройства такого рода достаточно редки, особенно у детей. Но всех детей, которые теряют сознание в ходе видеоигр, стоит как можно скорее показать врачу, предпочтительно, специалисту-кардиологу.

Слабость или иного рода проблемы, способные вызвать обморок, у детей не столь редки, но обмороки именно во время игр или занятий спортом часто являются признаком проблем с сердцем», - сообщают врачи.

Фото:cih.com.vn

Темы дети ученые сердце обморок исследование потеря сознания нарушение ритма активные видеоигры
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Ученые из Британии выяснили причину, почему дети теряли сознание в ходе видеоигр
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