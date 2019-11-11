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Автор Евгений Стриж

Всего две недели "диванной" жизни могут серьезно навредить организму

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Новое исследование британских ученых показало: всего две недели преимущественно «диванной» жизни могут серьезно повредить нашему организму. Почему же отдых на любимом диване стоит сократить?

Что случилось с добровольцами

Через 14 дней преимущественно «сидячего и лежачего» образа жизни и при сокращении физической нагрузки с 10 000 до 1500 шагов в день последствия для 28 здоровых добровольцев (средний возраст - 32 года) оказались следующими:

  • увеличился размер талии;
  • стали появляться жировые накопления;
  • изменились маркеры здоровья, которые связаны с диабетом 2-го типа;
  • увеличился риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«В рамках исследования мы проверили 28 человек (10 мужчин и 18 женщин) с нормальным ИМТ (индексом массы тела). Изначально это были довольно активные люди, для которых 10 000 шагов в день - часть даже не тренировки, а рутины. Спорту они посвящали не более 2 часов в неделю.

Мы попросили наших испытуемых снизить нагрузку на 14 дней и после этого проверили их физические показатели. Выяснилось, что уровень кардиореспираторной подготовленности снизился на 4%, талия выросла на 0,9 см, начались проблемы в области печени и увеличилась общая масса жира (примерно на 0,5%). Также увеличилась резистентность к инсулину», - комментирует итоги исследования Келли Боуден Дэвис, специалист Университете Ньюкасла и Университета Ливерпуля (Великобритания).

Как избежать проблем

Хорошая новость, по словам врачей, заключается в том, что тело возвращается к норме при возобновлении привычных нагрузок. «Через те же две недели после того, как испытуемые вернулись к привычному ритму жизни, проблемы перестали быть актуальными», - отмечают ученые.

Доктор Джон Осборн, представитель Американской ассоциации кардиологов, отметил, что исследование его удивило, но результаты подтвердили пользу рекомендаций, которые он дает пациентам. «Всегда двигайтесь побольше. Вы можете, как показало исследование, быстро «растерять» всю накопленную пользу от упражнений и активного образа жизни, но так же быстро можете ее и вернуть», - отметил он.

Другой эксперт, доктор Эдмунд Гигерих, руководитель отдела эндокринологии и вице-президент по медицине в Нью-Йоркской Пресвитерианской Бруклинской методистской больнице, также был удивлен масштабом изменений, произошедших всего за 14 дней. «Более активный образ жизни может помочь предотвратить появление диабета 2-го типа. Но не нужно сразу бежать марафон, просто встаньте и прогуляйтесь, ходьба тоже полезна. Вы будете чувствовать себя лучше», - отметил Гигерих.

Фото: herenciageneticayenfermedad.blogspot.com 

Темы ходьба активность диванная жизнь диабет 2-го типа малоподвижный образ жизни
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Всего две недели "диванной" жизни могут серьезно навредить организму
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