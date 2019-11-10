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Автор Злата Кузнецова

Беспроводные мозговые датчики, умные ингаляторы и другие изобретения в медицине в 2019 году

Здоровье print

С каждым голом медицина продолжает развиваться и совершенствоваться, но сказать с точностью, какие изобретения нас ждут в будущем, нельзя. А пока остановимся на тех, что "увидели свет" в 2019 году.

"Умные" ингаляторы

Были созданы "умные" ингаляторы с поддержкой Bluetooth для лечения астмы. Если применять их правильно, они помогут 90% населению. Небольшое устройство необходимо прикрепить к ингалятору, оно фиксирует дату, время приема каждой дозы и правильность ее введения. Данные будут отправлены на телефоны пациентов и позволят контролировать физическое состояние.

Роботы-хирурги

Медицина переходит на роботизированную хирургию, потому что она помогает в точности, гибкости, контроле. Стоит отметить, что роботы могут выполнять сложные операции, чаще всего они очень опасны, либо невозможны. Стоит отметить, что подобная технология вызывает большие опасения. Скорее всего, данная технология будет направлена на будущее улучшение врачебной работы.

Беспроводные мозговые датчики

Были изобретены беспроводные мозговые датчики. Данное устройство сделано из пластика и помогает докторам, измеряя температуру и давление в головном мозге. Беспроводные датчики способны растворятся и позволяют не делать дополнительных операций.

3D-принтеры для создания имплантатов, суставов

На рынке завоевывают популярность 3D-принтеры, которые в скором времени будут использованы для создания имплантатов, суставов.  Набирают популярность 3D-протезы, которые изготавливают специально на заказ. Они комфортны и удобны. В скором времени будет возможно печатать таблетки и человеческие органы.

Искусственные органы

Ученые создали кровеносные сосуды, синтетические яичники, поджелудочную железу. Данные органы будут расти внутри, заменяя природные.  Искусственные органы могут спасти человека, поэтому их создание считается революционным.

Носимые устройства пользуются огромной популярностью, особенно после появления Bluetooth в 2000 году. Сегодня телефон для людей играет важную роль: он считает шаги, следит за сном, сердцебиением и пр. Растет число хронических заболеваний, поэтому переносимые устройства так необходимы человеку.  Они помогают контролировать состояние больного и улучшать общее состояние.

Одна популярная компания уже заявила о создании "умных" часов. Они будут интегрировать ЭКГ сердечных ритмов своего владельца. Поклонники продукции безумно рады этому сообщению. Часы появятся к 2024 году.

Фото: digitalcorner-wavestone.com

Темы 2019 год медицина 3d-принтеры технологии изобретения роботы-хирурги искусственные органы беспроводные мозговые датчики
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Беспроводные мозговые датчики, умные ингаляторы и другие изобретения в медицине в 2019 году
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