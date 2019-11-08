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Автор Евгений Стриж

Просмотр ТВ намного сильнее влияет на шанс употребить газировку или энергетик

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Подростки, которые много времени проводят, глядя на экран (неважно, смартфона, телевизора или иного гаджета), не только менее активны физически. Оказалось, что они с большей вероятностью потребляют слишком много сладких напитков, а также напитков с кофеином. Но дело не в видеоиграх.

«Одного лишнего часа достаточно»

Исследователи проанализировали данные более чем 32 400 учащихся 8-10 классов из США. Они обнаружили, что более 27% учеников превышают рекомендуемое потребление сахара, а 21% и вовсе злоупотребляет кофеином, содержащимся в энергетиках и их аналогах. Потребление газировки и энергетиков было выше среди мальчиков, а ученики 8 класса потребляли ее активнее и больше, чем ученики 10 класса.

Отмечено, что в период с 2013 по 2016 год произошло снижение потребления газированных в и энергетических напитков, но все большее количество доступных гаджетов оказалось напрямую с ним связано.

«В период с 2013 по 2016 год наблюдается тенденция к снижению потребления энергетических напитков и сладкой газировки. Это хорошо, но более широкое исследование корреляции гаджетов и данных напитков показало - даже один дополнительный час сверх рекомендуемой нормы у ТВ или гаджета повышает шанс употребления газировки на 32%, а кофеиносодержащих энергетиков - на 28%. Мы основывались на рекомендациях ВОЗ - и тенденция пугает», - комментируют ученые.

Видеоигры не виноваты: дети ликуют

Доктор Кэтрин Моррисон, профессор педиатрии в канадском университете МакМастер, отмечает, что в зависимости от типа гаджета корреляция разнится. Так, даже разговор по мобильному телефону оказался связан с риском повышенного потребления сахара и кофеина, а вот видеоигры (на которые наверняка подумали многие наши читатели, узнав, что речь идет о детях) оказались не у дел.

«Учитывая то, с каким азартом сегодня рекламируют различные напитки с сахаром и кофеином для геймеров, мы ожидали найти явную связь. Однако оказалось, что просто просмотр ТВ намного сильнее влияет на шанс употребить газировку или энергетик. Также мы поняли, что школьные компьютеры тоже исключены из «зоны риска», - комментирует Моррисон.

Специалисты отмечают, что небольшое количество газировки здоровому человеку вреда не нанесет, однако напитки как с искусственным, так и с натуральным подсластителем, а также кофеином, связаны с ожирением, диабетом, кариесом и плохим сном, расстройствами желудка при «передозе». ВОЗ напоминает, дневная норма потребления сахара - около 50 граммов и должна находиться в зоне «менее 10% от общего числа калорий за день».

Фото: innov.ru 

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Просмотр ТВ намного сильнее влияет на шанс употребить газировку или энергетик
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