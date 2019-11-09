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Автор Евгений Стриж

Запрет на продажу сладких напитков сделал талии сотрудников тоньше

Здоровье » Здоровье и профилактика print

После того, как Калифорнийский университет в Сан-Франциско запретил продажу сладких напитков, сотрудники начали употреблять меньше жидкого сахара, что сказалось на их талиях.

Исследователи установили, что запрет, введенный в 2015 году, сократил потребление сладких напитков сотрудниками почти на 50%. И в течение 10 месяцев в среднем размер талии сократился почти на 2,5 сантиметра.

Новая практика работодателей: забота о здоровье

Университет является одним из работодателей, которые в целях пропаганды здорового образа жизни прекратили продавать напитки, насыщенные сахаром, в кафетериях и торговых автоматах. Но до сих пор не было данных о том, что дает такой запрет.

Новое исследование, опубликованное 28 октября в журнале "JAMA Internal Medicine", является первой ласточкой в изучении данного вопроса. Результаты оказались на удивление хорошими, сообщает старший научный сотрудник Лора Шмидт, профессор Университета им. Филипа Р. Ли и специалист по здравоохранению.

Среди 214 сотрудников, которые до запрета активно употребляли сладкие напитки, среднесуточное потребление этих напитков за 10 месяцев сократилось на 48%: с литра до 500 мл в день. «Это довольно хороший результат для такой простой меры», - отмечает Шмидт.

Тесты показали: люди стали здоровее

Люди, которые сообщили о снижении потребления сладких напитков, на тестировании показали снижение чувствительности к инсулину - ключевому гормону регуляции уровня сахара в крови. Проблемы с чувствительностью к инсулину могут быть предвестником диабета 2 типа, отмечают врачи. Также многие успешно похудели - в среднем по группе люди потеряли около 2,5 сантиметра в талии.

«В соответствии с новой политикой из кафе, автоматов-вендингов и точек продаж внутри здания исключались все напитки с добавлением сахара. Разрешалась продажа бутилированной воды, диетических напитков, несладкого чая и фруктового сока (без сахара).

Кроме того, по всему университетскому городку была создана сеть питьевых фонтанчиков и проведена рекламная кампания, которая разъясняла людям причины запрета и мотивировала их», - пишут ученые.

«Часто подслащенные напитки оказываются ключевой по сахару позицией в нашем рационе. При этом сокращение их потребления не имеет минусов, поскольку они практически не содержат питательных веществ. Сейчас мы планируем провести схожий эксперимент в ряде калифорнийских больниц, а позднее хотим проверить эффективность такого запрета и для других рабочих мест», - сообщают представители коллектива.

Фото: logikazhenskaya.ru

 

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