Популярные заблуждения и утверждения об обструктивном апноэ во сне

Синдром обструктивного апноэ во сне - клиническое нарушение, при котором у спящего человека происходит остановка дыхания.

Часто этот эффект сопровождается храпом, также на несколько секунд прекращается снабжение организма кислородом и вывод углекислоты. В результате мозг вынужден проснуться и нормализовать дыхание, что мешает нормально выспаться. Сегодня существуют популярные заблуждения и утверждения об апноэ, с которыми необходимо разобраться подробнее.

"Апноэ - это просто храп"

Правда: храп может быть симптомом нарушения сна, но между ним и апноэ есть большая разница. Люди с апноэ фактически перестают дышать до 400 раз за ночь. Эти паузы длятся от 10 до 30 секунд и обычно сопровождаются фырканьем или храпом, когда дыхание снова запускается. Это нарушает цикл сна и может привести к ощущению усталости и подавленности.

"Апноэ блокирует дыхание"

Правда: так и есть. Наиболее распространенным типом расстройства является обструктивное апноэ во сне, или ОАС. При нем язык, миндалины или другие ткани в задней части горла блокируют дыхательные пути. Когда человек пытается вдохнуть, воздух не может пройти, и поэтому мозг дает команду проснуться.

"Апноэ - болезнь пожилых"

Правда: по оценкам врачей, только в США более 18 миллионов людей страдают апноэ во сне. Расстройство чаще встречается после 40 лет, но диагностируется у людей и в более раннем возрасте.

Чаще всего болеют:

мужчины (соотношение 2-6 мужчин к 1 женщине);

страдающие лишним весом;

курящие и регулярно употребляющие алкоголь;

принимающие седативные препараты;

имеющие невралгические заболевания.

"Алкоголь поможет выспаться"

Правда: только отчасти. «Ночная» рюмка действительно может вызвать сонливость и расслабить мышцы задней части горла. Но чаще всего сон после алкоголя не является здоровым, потому что спиртное нарушает циклы сна и бодрствования.

"Потеря веса может помочь спать лучше"

Правда: это действительно так. Даже если вы сбросите небольшой процент лишнего веса, станете лучше спать. Программы снижения веса особенно эффективны, если вы еще и бросаете курить.

"При апноэ лучше спать на боку"

Правда: это действительно полезнее. Если вы спите на спине, сила тяжести может потянуть ткани в горле вниз, где они с большей вероятностью заблокируют ваши дыхательные пути. Сон на боку помогает оставить горло открытым, некоторые даже ложатся спать в футболках с пришитыми со стороны спины теннисными мячами.

"Апноэ - это неопасно"

Правда: все нарушения сна сказываются на нашем теле и разуме. Может показаться, что вы спите нормально и не помните, просыпались или нет, а апноэ вам не докучает. Но хроническое апноэ связано как с травмами, связанными с работой, и автомобильными авариями, так и риском болезней сердца. Вообще, временная остановка дыхания отмечается у каждого пятого человека на земле, и это серьезный и опасный признак.

Фото: tintuc.vn