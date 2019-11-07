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Автор Евгений Стриж

Отказ от красного мяса поможет вашему здоровью и планете, - ученые

Здоровье » Ваше здоровье print

«Правильное питание полезно не только для вас, но и для Земли», - сообщают ученые.

Как показывают результаты нового исследования, овощи, фрукты, орехи, цельные зерна, оливковое масло и рыба снижают риск смерти и болезней при употреблении в рамках обычной диеты, также помогая поддерживать природу. Но как именно потребление таких продуктов поможет планете?

Здоровые диеты связаны с экологией

«Мы знаем, что, например, красное мясо увеличивает риск смерти от различных причин (рак, проблемы с сердцем), а рыба или цельные зерна полезны. Но пришло время взглянуть на то, как мы питаемся, с точки зрения биологического баланса планеты», - пишут ученые.

Автор проекта Дэвид Тилман (кафедра экологии в Университете Миннесоты) отмечает, что исследование охватило 15 видов продуктов. Для каждого были составлены «карты» рисков смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака толстой кишки, диабета и инсульта, а также собраны данные касательно того, как продукт влияет на экологию. К примеру, были подсчитаны:

  • Необходимое количество земли и воды.
  • Выбросы парниковых газов.
  • Количество произведенного загрязнения.
  • Количество сточных вод.

Наибольшее влияние на окружающую среду оказало красное мясо, далее следуют курица, яйца, рыба и молочные продукты. Данные продукты требуют выращивания сельскохозяйственных культур на откорм, что создает своего рода «слоеный пирог» вредных экологических воздействий, пишет Диего Роуз, специалист по питанию университета Тулэйн (Новый Орлеан).

Как коровы и куры влияют на экологию

«В дополнение ко всем воздействиям на окружающую среду от самих животных, мы должны выращивать пищу для них, что увеличивает суммарный эффект. Кроме того, коровы и другие жвачные животные выделяют большое количество метана, который является мощным парниковым газом. Они истощают воду и землю.

Скот и куры также создают много навоза, который может стекать в близлежащие воды и вызывать цветение, губительное для водоема», - пишет Тилман.

По итогам тестов красное мясо значительно увеличивало риск смерти или развития серьезного заболевания. Исследование показывает, что рыба, курица и молочные продукты полезнее, но в плане воздействия на окружающую среду все еще вредны. Рыба наносит умеренный ущерб окружающей среде из-за чрезмерного вылова рыбы и существующих стандартов разведения. На первых строчках по полезности для нас и планеты ожидаемо оказались овощи, фрукты, цельное зерно, орехи, бобы и картофель.

Результаты этого исследования согласуются с растущим количеством фактов, свидетельствующих о том, что более здоровые продукты и диеты наносят меньший ущерб окружающей среде.

«Исключение составляют сладкие и соленые закуски: печенье, пирожные, пончики, конфеты и чипсы. Они вредны для здоровья, но оказывают сравнительно небольшое воздействие на окружающую среду». Например, подслащенные сахаром напитки вредны для вашего здоровья, но они связаны с низким вредом для окружающей среды от сахара, выращиваемого для их производства, сообщили исследователи.

Фото: motherandbaby.co.id

Темы метан коровы красное мясо правильная еда парниковые газы поддерживать природу продукты для здоровья
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Отказ от красного мяса поможет вашему здоровью и планете, - ученые
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