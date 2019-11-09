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Автор Евгений Стриж

Сохранение нормального веса - ключ к предотвращению ранней смерти

Здоровье » Ваше здоровье print

Люди, которые набирают вес с 20 до 47 лет, имеют повышенный риск преждевременной смерти, и то же самое верно и для тех, кто теряет вес.

Новые данные свидетельствуют о том, что поддержание нормального веса в зрелом возрасте снижает риск ранней смерти, говорят китайские исследователи.

Больше вес - выше риск смерти?

Китайские медики проанализировали данные более чем 36 000 людей в возрасте от 40 лет и старше, которые участвовали в обследовании состояния здоровья в США в 1988-1994 и 1999-2014 годах.

В среднем за 12 лет случилось 10 500 смертей. Приняв во внимание другие факторы, исследователи пришли к выводу, что люди, которые страдали ожирением от 20 до 47 лет, имели самый высокий риск ранней смерти. А те, кто прибавил в весе после 47, имели более высокий риск преждевременной смерти, чем те, кто поддерживал нормальный вес.

«По мере того, как люди становились старше, связь между прибавкой в ​​весе и риском смерти ослабла, в то время как связь между риском смерти и потерей веса от среднего возраста до старости становилась все более сильной и значительной.

Мы пока не можем разобраться в причинах и следствиях, вероятно, часть рисков оказалась нами не учтена. Но теперь мы знаем: ожирение в зрелом возрасте, увеличение веса с 20 лет до среднего возраста, потеря веса от среднего возраста до старости были связаны с повышенным риском смертности», - сообщают исследователи.

Нормальный вес - залог здоровья

Ан Пан, специалист по общественному здравоохранению в Huazhong University of Science & Technology (Китай), руководил исследованием и отметил, что данные очень важны для понимания того, как стоит оценивать вес в зрелом возрасте и дальнейших исследований вопроса.

«Поддержание веса в норме помогает избежать высоких рисков смерти в старости. Наши исследования актуальны для многих стран - так, только в США на 2016 года 36% мужчин и 38% женщин были занесены в картотеки как страдающие ожирением. Но помните - потеря веса в молодости не особо связана с риском ранней смертности», - комментирует Пан в материале для https://www.webmd.com.

Для России изучаемый вопрос также актуален. Ирина Брагина, замруководителя Роспотребнадзора, отмечает, что предыдущие 8 лет увеличили число людей с ожирением вдвое. «26% женщин и 14% мужчин в нашей стране страдают от лишнего веса. Если в возрасте 20 лет проблема возникает у каждого 20-го, то уже к 30 - у каждого десятого. А к 40 годам проблема - у каждого третьего», - сообщает издание «Российская Газета».

Фото: idnjurnal.com

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Сохранение нормального веса - ключ к предотвращению ранней смерти
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