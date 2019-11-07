Искривлённая осанка, испорченное зрение, мышечная деградация, избыточный вес. Это отнюдь не все неизбежные последствия многолетней работы за офисным компьютером. Сюда же можно добавить варикозное расширение вен, опухшие запястья и пожелтевшая желтая кожа.
Перерывы на разминку
Исследователи отмечают, сами работники и их работодатели способны многое сделать для улучшения условий труда. Прежде всего, необходимо делать перерывы. Причем не на перекур или перекус фастфудом, а на разминку.
Работа в мегаполисе связана с отравленным воздухом, экстремальными перепадами температуры, влажности и давления. Болезни и вирусы распространяются с молниеносной скоростью по метро, офисам, торговым центрам. Сюда стоит добавить постоянно работающие офисные кондиционеры, которые разносят микробы и бактерии и становятся первой причиной простуд и аллергий у сотрудников.
Поскольку изменить внешние факторы мы не в силах, нужно обратить внимание на то, что влияет на нас изнутри. Питание, режим дня, физическая активность, борьба со стрессом.
Сниженная я активность
Подавляющее большинство офисных работников едет на службу на машинах. В офисе основное время проводится сидя за компьютером. Хорошо, если кто-то добирается до работы пешком или на метро, где есть ступеньки эскалатора, которые можно использовать в качестве тренажера.
Но в основном горожане проводят все свое время сидя, и организм приспосабливается к такому образу жизни, не требующему больших нагрузок, прямой осанки и стройной фигуры.
В итоге тело превращается в кисель, и уже к сорока годам человек имеет стандартный набор болезней и недугов от сколиоза до сердечно-сосудистых заболеваний.
Дальше идут регулярные посещения врачей, попытки восстановить здоровье и работа "на таблетки".
Зарядка по утрам
Физические упражнения становятся лучшим лекарством при сидячем образе жизни. Для этого вовсе не обязательно записываться в дорогие фитнес-клубы или неистово бегать по утрам. Специалисты советуют начать с обычной зарядки. Даже простая двухминутная "планка" и утренний контрастный душ помогут не только «проснуться» организму, но и включить мышцы и привести себя в необходимый тонус.
А если к этому добавить посещение бассейна хотя бы раз в неделю, многие хвори уйдут навсегда. Кроме хорошего самочувствия добавиться еще и нормальная работоспособность. И, что немаловажно, поднимется настроение и восстановится душевное равновесие. Доказано, например, что самые обычные пятиминутные прогулки уменьшают беспокойство и депрессивные симптомы.
Совет для ленивых
Если не хватает сил заставить себя сделать самую элементарную разминку, пораньше встать и пробежаться вокруг дома, заведите собаку. Во-первых, это друг человека. Во-вторых, прогулки по утрам станут обязательными. Причем как по рабочим дням, так и по выходным. Установлено, что среди «собачников» гораздо меньше людей, склонных к депрессиям, простудным и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Фото: novostidnja.ru
Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.