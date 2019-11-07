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Автор Павел Морозов

Как бороться с сидячим образом жизни

Здоровье » Ваше здоровье print

Искривлённая осанка, испорченное зрение, мышечная деградация, избыточный вес. Это отнюдь не все неизбежные последствия многолетней работы за офисным компьютером. Сюда же можно добавить варикозное расширение вен, опухшие запястья и пожелтевшая желтая кожа.

Перерывы на разминку

Исследователи отмечают, сами работники и их работодатели способны многое сделать для улучшения условий труда. Прежде всего, необходимо делать перерывы. Причем не на перекур или перекус фастфудом, а на разминку.

Работа в мегаполисе связана с отравленным воздухом, экстремальными перепадами температуры, влажности и давления. Болезни и вирусы распространяются с молниеносной скоростью по метро, офисам, торговым центрам. Сюда стоит добавить постоянно работающие офисные кондиционеры, которые разносят микробы и бактерии и становятся первой причиной простуд и аллергий у сотрудников.

Поскольку изменить внешние факторы мы не в силах, нужно обратить внимание на то, что влияет на нас изнутри. Питание, режим дня, физическая активность, борьба со стрессом.

Сниженная я активность

Подавляющее большинство офисных работников едет на службу на машинах. В офисе основное время проводится сидя за компьютером. Хорошо, если кто-то добирается до работы пешком или на метро, где есть ступеньки эскалатора, которые можно использовать в качестве тренажера.

Но в основном горожане проводят все свое время сидя, и организм приспосабливается к такому образу жизни, не требующему больших нагрузок, прямой осанки и стройной фигуры.

В итоге тело превращается в кисель, и уже к сорока годам человек имеет стандартный набор болезней и недугов от сколиоза до сердечно-сосудистых заболеваний.

Дальше идут регулярные посещения врачей, попытки восстановить здоровье и работа "на таблетки".

Зарядка по утрам

Физические упражнения становятся лучшим лекарством при сидячем образе жизни. Для этого вовсе не обязательно записываться в дорогие фитнес-клубы или неистово бегать по утрам. Специалисты советуют начать с обычной зарядки. Даже простая двухминутная "планка" и утренний контрастный душ помогут не только «проснуться» организму, но и включить мышцы и привести себя в необходимый тонус.

А если к этому добавить посещение бассейна хотя бы раз в неделю, многие хвори уйдут навсегда. Кроме хорошего самочувствия добавиться еще и нормальная работоспособность. И, что немаловажно, поднимется настроение и восстановится душевное равновесие. Доказано, например, что самые обычные пятиминутные прогулки уменьшают беспокойство и депрессивные симптомы.

Совет для ленивых

Если не хватает сил заставить себя сделать самую элементарную разминку, пораньше встать и пробежаться вокруг дома, заведите собаку. Во-первых, это друг человека. Во-вторых, прогулки по утрам станут обязательными. Причем как по рабочим дням, так и по выходным. Установлено, что среди «собачников» гораздо меньше людей, склонных к депрессиям, простудным и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Фото: novostidnja.ru  

Темы прогулка разминка упражнения избыточный вес сидячий образ жизни мышечная деградация офисная работа за компьютером
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Как бороться с сидячим образом жизни
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