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Автор Павел Морозов

Тепло в организме людей, привычных к низким температурам, образуется активнее

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Лекари всего мира уже давно обратили внимание на то, что погода напрямую влияет на здоровье человека. Причем не просто на настроение и общий тонус, а на течение недуга.

И повлиять погода может как в лучшую, так и в худшую сторону. Недаром еще Гиппократ подробно описывал в своих работах наблюдения над больными людьми в разное время года.

Значение имеет все: температура воздуха, относительная влажность, атмосферное давление, режим ветра, атмосферные осадки.

В связи со скорым наступлением зимы стоит обратить внимание на то, как влияет похолодание на человеческий организм.

Закаливание

У тех, кому привычнее низкие температуры, тепло в организме образуется активнее. Интенсивное кровообращение помогает избежать обморожения.

Таким образом, морозная погода способствует профилактике простуды и поддержанию иммунной системы.

В частности, у закаленных людей реже повышается я температура и не происходит раздражения сосудов слизистой оболочки носоглотки.

Закаливание не сводится только к обливанию холодной водой. Это и катание на лыжах или коньках, прогулки по зимнему лесу, активные игры на свежем зимнем воздухе.

Холод помогает справиться с болью

Установлено, что при низкой температуре уменьшается чувствительность нервных окончаний. Соответственно, мозг получает более слабые сигналы боли. При мигрени, например, достаточно прогуляться по морозу, и уже через полчаса боль в значительной мере уйдет.

Поддержание иммунитета

Иммунитет и холод тесно связаны между собой. Так, во время физической активности на морозе в организме людей активизируются защитные клетки. Лейкоциты начинают активнее бороться с инфекциями. Одновременно с этим вырабатывается интерферон, способствующий поддержанию иммунной системы организма.

По статистике, люди, рожденные зимой, реже болеют и в среднем на один год дольше живут.

Борьба со стрессом

Морозная погода - отличное "лекарство" от стресса и депрессивных состояний. Один только вид заснеженных деревьев и пышных сугробов вызывает восторг, дает заряд бодрости и хорошего настроения. При этом растет выработка гормона счастья серотонина. А он, в свою очередь, препятствует стрессу.

Кому противопоказан холод

Мороз может вызвать и обратную реакцию. Во время сильных холодов, как правило, происходит обострение хронических заболеваний: колита, бронхита, ангины, гайморита.

Могут обостриться и аллергические реакции на холод. Они появляются, как правило, когда температура опускается ниже десятиградусной отметки.

Сильное похолодание может быть причиной спазмов сосудов. Поэтому возрастает риск стенокардии и инфаркта.

Врачи предупреждают, то первые заморозки в Московском регионе особенно опасны. Организм еще не успел акклиматизироваться. Для лёгкой переносимости морозов медики рекомендуют пить горячий кофе с молоком, а также есть больше мяса и бананов. Эти продукты дольше остальных перевариваются в желудке. В морозную погоду полезно пить мясные бульоны. Это позволит увеличить объём жира в организме, а значит, сохранить тепло.  

Фото: top.st  

Темы организм похолодание закаливание течение недуга влияние холода низкая температура поддержание иммунитета
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Здоровье и профилактика
Тепло в организме людей, привычных к низким температурам, образуется активнее
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