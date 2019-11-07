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Автор Евгений Стриж

У футболистов гораздо выше шанс умереть от Альцгеймера, чем от рака

Здоровье print

Шотландские ученые провели исследование и установили: профессиональные футболисты имеют более высокий риск умереть от какого-либо нейродегенеративного заболевания.

В материале «Смертность от болезней, связанных с мозгом, среди бывших профессиональных футболистов» ученые доказали: именно такой тип болезней встречается у футболистов в 3,5 раза чаще, чем у обычных людей.

Футбол опасен для мозга?

«В футбол играют более чем в 200 странах более четверти миллиарда человек. Хотя любительские игры несопоставимы с профессиональным футболом, информация о болезнях, с которыми могут столкнуться профессиональные игроки, полезна для руководства клубов», - отметили ученые.

В рамках статьи для «The New England Journal of Medicine» авторы отмечают, что данный вопрос уже исследовался, и в предыдущих исследованиях (в том числе содержащих результаты вскрытия) было установлено: многие футболисты страдали хронической травматической энцефалопатией. Этот синдром характерен для людей, которые часто получают травмы головы, и в первую очередь вызывает дегенерацию мозговых клеток. Однако исследований, которые определили бы, как именно футбол влияет на будущее здоровье, еще не было.

Как изучали взаимосвязь занятий футболом и болезнью Альцгеймера, а также БАС

Для определения взаимосвязи авторы получили данные о том, от чего именно умерли 7676 профессиональных футболистов, родившихся с 1900 по 1976 годы. Ученые подчеркивают, что сосредоточились именно на поиске и оценке нейродегенеративных заболеваний. И были вознаграждены: ведущий автор работы Уильям Стюарт (невропатолог) сообщил, что группа детально изучила множество подтипов данных расстройств, в результате выведя примерные шансы умереть от каждого из них именно для футболистов.

Итак, профессиональные игроки в футбол в пять раз чаще подвержены болезни Альцгеймера и в четыре раза - боковому амиотрофическому склерозу (БАС). Шансы «обзавестись» болезнью Паркинсона у них выше вдвое.

Также ученые выяснили, что есть у футболистов и «преимущества». Например, они менее подвержены смерти от проблем с сердцем и рака. А в целом смертность у бывших футболистов ниже до 70 и выше после 70 лет.

«Теперь необходимо выявить факторы, которые влияют на развитие подобных заболеваний у футболистов, и попытаться понять, как избежать их», - отмечает коллектив ученых. Ранее было установлено, что частью терапии по предотвращению таких заболеваний вполне может выступить изучение иносранных языков. Как показали исследования, чем больше человек их знает, тем менее подвержен риску развития деменции.

Фото: ladyelena.ru

Темы футболисты высокий риск головной мозг травмы головы болезнь альцгеймера дегенерация мозговых клеток
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Здоровье
У футболистов гораздо выше шанс умереть от Альцгеймера, чем от рака
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