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Автор Евгений Стриж

Уменьшение размеров мозга связано с алкоголем

Здоровье print

Много лет ученые считали, что алкоголь действительно влияет на мозг, но исследовали именно связь "потребление алкоголя - последствия для мозга".

Новая работа, представленная в издании "Biological Psychiatry", кардинально меняет подход: оказывается, снижение объема мозга вполне может оказаться генетически заданным фактором, который прямо указывает на высокие шансы развития алкоголизма.

Виноваты гены?

Работа под названием "Конвергентное доказательство предрасполагающего влияния объема серого вещества мозга на потребление алкоголя" переворачивает тему с ног на голову. Ученые провели тесты, в рамках которых создавали визуализации мозга как пьющих, так и непьющих людей. В одном из тестов сравнили мозги близнецов, один из которых пил, а другой - нет, а в другом визуализировали состояние мозга детей, естественно, никогда не прикасавшихся в силу возраста к спиртному.

Данные однозначны: есть целый набор генетических факторов, которые, постепенно вызывая уменьшение мозга, приводят к алкогольной зависимости. По словам исследователей, такой подход позволит диагностировать возможный алкоголизм за много лет до его проявления.

«Мы не отвергаем обратную гипотезу»

Исследование не опровергло данные о том, что большие дозы алкоголя также могут привести к изменению размера мозга. Ученые подчеркивают, в этом «уравнении» пока слишком много переменных: например, большую роль играют социальные факторы. Если в обществе принято употреблять спиртное, шанс стать алкоголиком выше. По данным ВОЗ, в мире от 2 до 10 процентов всего населения - алкоголики, и эта проблема изучается очень давно.

«Если говорить о том, в каком месте мозг «усыхает», чаще всего это лобная доля. Наши исследования показывают: уменьшение размера мозга можно воспринимать как биомаркер, причем как алкогольной зависимости, так и связанных с ней психологических проблем. Мы проверили множество данных, в том числе оценили объем мозга уже умерших людей, близнецов, семейные «ветви» и надеемся, что наши данные помогут в решении вопросов алкоголизма», - отмечают ученые.

Для России, в которой на 2017 год только по официальным данным 12,5 млн пьющих людей, такие исследования весьма актуальны. Хотя в нашей стране наблюдается снижение уровня потребления алкоголя, растет доля детского и женского алкоголизма. По данным Минздрава, около 20% школьников каждый день пьют алкогольные напитки, а более 40% хотя бы раз в месяц. При этом 65% детей первый раз попробовали спиртное с одобрения родителей.

Фото: newsmonitor.ru

Темы алкоголь мозг человека влияние алкоголя уменьшение размера мозга
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Уменьшение размеров мозга связано с алкоголем
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