Наличие подозрений и переживаний в отношении близких людей в определенной степени нормально. Однако когда эти страхи преувеличены и не основаны на каких-либо реальных основаниях, это состояние называют паранойей.
Симптомы паранойи
Параноик в разных житейских ситуациях всегда видит происки своих врагов. Человек с паранойей может чувствовать угрозу и проявлять следующие симптомы:
Паранойя и другие психические заболевания
Паранойя обычно связана с другими психическими заболеваниями. Примеры включают в себя:
Причины паранойи
Причина паранойи неясна, но она может быть вызвана значительными жизненными событиями, которые вызывают внезапное усиление стресса. Психиатрические состояния и расстройства настроения, такие как тревога, депрессия и фобии, также могут вызывать паранойю.
Диагностика и лечение
Первый шаг, который необходимо предпринять для лечения паранойи - это осознание. Человек должен осознать тот факт, что он страдает от навязчивых идей и обратиться за помощью к специалистам. Иногда паранойя диагностируется как часть других психических заболеваний. Лечение направлено на уменьшение стресса, вызванного паранойей, а также на улучшение общего самочувствия пациента, чтобы он мог чувствовать себя более обоснованным в реальности.
Рекомендуемые изменения в образе жизни включают регулярные физические упражнения, хороший сон и принятие мер по снижению стресса. Избегание определенных лекарств и алкоголя может также помочь улучшить состояние, поскольку они могут вызвать паранойю.
Также может быть назначена форма психотерапии, называемая когнитивно-поведенческой терапией. Эта терапия помогает людям исследовать и рассматривать любые модели мышления или отношения, которые могут изменить их поведение. Лекарства, которые выписывают, обычно нацелены на любые связанные с психическим здоровьем состояния, а не на саму паранойю.
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