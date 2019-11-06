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Автор Александра Балан-Сенчук

Паранойя - психическое расстройство, связанное с болезненной подозрительностью

Здоровье print

Наличие подозрений и переживаний в отношении близких людей в определенной степени нормально. Однако когда эти страхи преувеличены и не основаны на каких-либо реальных основаниях, это состояние называют паранойей.

Симптомы паранойи

Параноик в разных житейских ситуациях всегда видит происки своих врагов. Человек с паранойей может чувствовать угрозу и проявлять следующие симптомы:

  • Стресс и беспокойство.
  • Страх.
  • Недоверие.
  • Депрессию.
  • Усталость (из-за постоянной тревоги).

Паранойя и другие психические заболевания

Паранойя обычно связана с другими психическими заболеваниями. Примеры включают в себя:

  • Тревожные расстройства.
  • Депрессию.
  • Фобии.
  • Бредовое расстройство: когда человек озабочен бредовыми идеями о вреде. Например, он может быть убежден, что кто-то следует за ним или пытается отравить/убить.
  • Параноидальное расстройство личности: это форма расстройства, которая обычно развивается в подростковом возрасте и прогрессирует во взрослой жизни. Человеку с параноидальным расстройством личности трудно доверять другим.
  • Параноидальную шизофрению. Это тип шизофрении, характеризующийся чрезвычайно параноидальными мыслями, а также оральными и визуальными галлюцинациями.

Причины паранойи

Причина паранойи неясна, но она может быть вызвана значительными жизненными событиями, которые вызывают внезапное усиление стресса. Психиатрические состояния и расстройства настроения, такие как тревога, депрессия и фобии, также могут вызывать паранойю.

Диагностика и лечение

Первый шаг, который необходимо предпринять для лечения паранойи - это осознание. Человек должен осознать тот факт, что он страдает от навязчивых идей и обратиться за помощью к специалистам. Иногда паранойя диагностируется как часть других психических заболеваний. Лечение направлено на уменьшение стресса, вызванного паранойей, а также на улучшение общего самочувствия пациента, чтобы он мог чувствовать себя более обоснованным в реальности.

Рекомендуемые изменения в образе жизни включают регулярные физические упражнения, хороший сон и принятие мер по снижению стресса. Избегание определенных лекарств и алкоголя может также помочь улучшить состояние, поскольку они могут вызвать паранойю.

Также может быть назначена форма психотерапии, называемая когнитивно-поведенческой терапией. Эта терапия помогает людям исследовать и рассматривать любые модели мышления или отношения, которые могут изменить их поведение. Лекарства, которые выписывают, обычно нацелены на любые связанные с психическим здоровьем состояния, а не на саму паранойю.

Фото: kemgkb4.ru

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