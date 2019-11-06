Врачи рассказали, почему с возрастом мы полнеем

С возрастом мы становимся все более склонны к набору лишнего веса. Это влечет за собой как проблемы вроде диабета, проблем с эндокринной системой и сердцем, так и чисто эстетическую неприязнь.

Но почему возраст так влияет на наш вес? Ответы попробовала дать международная группа ученых в рамках материала «Жировой обмен липидов и долгосрочные изменения массы тела».

Эпидемия ожирения: сумеем ли противостоять?

Исследования в 195 странах в течение 25 лет позволили ученым сказать: в настоящее время мы как никогда страдаем от ожирения. Только в 2015 году было выявлено 107,7 миллиона случаев ожирения у детей и 603,7 миллиона - у взрослых. С 1980 года в более чем 70 странах количество случаев ожирения удвоилось.

Очень часто можно услышать мнение, что в пожилом возрасте люди просто меньше двигаются, из-за чего и толстеют. Новое исследование отчасти подтверждает эту позицию, но выявляет и еще кое-что интересное.

Что проверяли ученые

Ученые взяли на проверку жировые клетки 54 добровольцев (мужчин и женщин). В течение 13 лет все испытуемые регулярно проходили тесты. И чем старше они становились, тем хуже у них оказывался липидный обмен, причем вне зависимости от того, похудели они за это время или поправились.

Липидный обмен - это процесс, в ходе которого наш организм расщепляет и запасает жировые молекулы с своих клетках. Логично, что если скорость этого обмена снижается, то нужно или меньше есть, или тратить больше энергии, иначе лишний вес практически неизбежен. Что и доказал эксперимент, участники которого в среднем набирали около 20% лишнего веса, если не меняли диету или образ жизни.

А что в итоге?

Как и предыдущие исследования, это в очередной раз показало важность спорта и правильного питания. Даже если человек перенес операцию по избавлению от лишнего веса, он может снова стать толстым, если не изменит привычки. По данным специалистов, проверивших 41 женщину, уже перенесшую операции по удалению жира, уже в течение первых 7 лет после процедуры вес все равно начинает медленно, но расти. И только в случае повышенной активности процесс липидного обмена в жировых тканях становился интенсивнее, а вес сохранялся.

«Все чаще мы наблюдаем излишний вес у молодежи, и у нее же все чаще диагностируют рак. Это тревожная взаимосвязь, поскольку уже доказано, что лишний вес может стать предпосылкой его развития. Работы над тем, как именно проходит «долгосрочный» обмен в жировой ткани во всех возрастах, поможет в решении вопроса не только сброса лишнего веса, но и удержания веса нормального», - пишут авторы в статье на www.nature.com.

Фото:vladtime.ru