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Автор Александра Балан-Сенчук

Способы лечения ОКР в зависимости от тяжести состояния

Здоровье

Лечение обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) зависит от тяжести состояния. Оно определяется степенью влияния состояния на способность человека нормально функционировать в повседневной жизни.

Уровни тяжести

Насколько состояние ухудшает повседневную работу, зависит от того, сколько времени занято навязчивыми мыслями или компульсивным поведением. Степень функциональных нарушений, наблюдаемых при ОКР, можно разделить на следующие уровни тяжести:

  • Серьезные функциональные нарушения - одержимые мысли и компульсивное поведение занимают более трех часов дня пациента.
  • Умеренные функциональные нарушения - мысли и поведение занимают от одного до трех часов в день.
  • Легкое функциональное нарушение - мысли и поведение занимают менее одного часа в день.

Управление заболеванием обычно включает сочетание медикаментозного лечения и поведенческой терапии. Для людей с легкими функциональными нарушениями когнитивно-поведенческая терапия (КБТ) является основным подходом к лечению. КПТ - это форма разговорной терапии, которая помогает пациенту понять и изменить свое мышление или поведение.

Людям с умеренными функциональными нарушениями может потребоваться более интенсивное течение КПТ или могут быть назначены антидепрессанты, называемые селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС). Людей с тяжелыми функциональными нарушениями направляют к специалисту, который обычно назначает комбинацию интенсивной терапии.

Когнитивно-поведенческая терапия при ОКР

КПТ, включающий метод, называемый предотвращением воздействия и реагирования, был признан успешным в оказании помощи людям с ОКР. Он включает в себя выявление ситуаций, которые могут вызвать беспокойство пациента и разработку задач, которые пациент может выполнять. Пациент повторяет задание несколько раз в день, пока беспокойство, связанное с заданием, не уменьшится и в конечном итоге не исчезнет. 

Людям с легкой формой ОКР обычно требуется около 10 часов терапии.

Лекарства от ОКР

В более сложных случаях могут быть назначены антидепрессанты, такие как СИОЗС. СИОЗС повышают уровни химического вещества серотонина в мозге.

Некоторые из распространенных побочных эффектов СИОЗС включают головную боль, тошноту и сонливость. Некоторые пациенты могут также испытывать увеличение беспокойства, которое приводит к мысли о самоубийстве или побуждению к самоповреждению. Об этом должны знать врачи, лечащие пациентов с ОКР. В сеансы терапии могут быть включены друг или член семьи, которые будут пристально следить за пациентом.

Альтернативным препаратом, который может быть назначен, является кломипрамин, трициклический антидепрессант. Трициклические антидепрессанты назначают не так часто, как СИОЗС, потому что они связаны с большим количеством побочных эффектов. Однако они могут быть полезны в тех случаях, когда пациенты не переносят терапию СИОЗС. Некоторые примеры побочных эффектов, связанных с использованием трициклических антидепрессантов, включают расстройство желудка, запор, нарушение зрения, усталость и головокружение.

Фото: flc-inc.sg

 

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