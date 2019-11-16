Чаще всего ОКР проявляется в форме навязчивых тягостных мыслей

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) - это сложное психическое состояние, которое по-разному влияет на людей, хотя обычно включает в себя определенные модели мышления и поведения.

Стадии ОКР

Обычно конкретные паттерны, которые наблюдаются при обсессивно-компульсивных расстройствах, включают следующие четыре стадии:

Одержимость - человек поражен постоянной и навязчивой заботой или страхом.

Беспокойство - одержимость вызывает сильное беспокойство или панику.

Принуждение - чтобы уменьшить это беспокойство или дистресс, пациент принимает определенное поведение. Например, если есть опасение, что дом может быть ограблен, человек может несколько раз проверить, что все окна и двери заперты перед выходом из дома.

Временное облегчение - принятие компульсивного поведения обеспечивает временное облегчение от дистресса или тревоги. Однако это облегчение является краткосрочным.

Навязчивые мысли

Почти все люди испытывают навязчивые мысли в какой-то момент своей жизни и часто могут беспокоиться о своей безопасности на работе или о том, верен ли их партнер, например. Однако если человек не может поместить эти мысли в контекст и вместо этого обнаруживает, что его проблемы огромны и влияют на его повседневную жизнь, то у него может развиться навязчивая идея.

Некоторые распространенные примеры навязчивых идей, возникающих у людей в случаях ОКР, включают страх, что они могут причинить вред себе или кому-либо другому умышленно или случайно, боязнь быть зараженными болезнью или инфекцией, а также страх совершить преступление против их религиозных убеждений. Люди с ОКР могут также испытывать постоянную потребность в порядке или симметрии. Например, такие люди стараются обеспечить порядок окружающих объектов.

Принуждения или нейтрализация мыслей

Принуждения - это действия, которые человек с ОКР выполняет, чтобы предотвратить вред, причиненный мыслью, которой он одержим. Тем не менее, действие может быть чрезмерным или не может реально предотвратить вред. Например, страх перед инфекцией может привести к чрезмерному и повторяющемуся мытью рук, или пациент может повторить определенный не связанный ритуал, чтобы «нейтрализовать» свои мысли о причинении вреда себе или другим. Этот тип принуждения обычно наблюдается у детей.

Человек, страдающий ОКР, часто осознает, что его навязчивые идеи иррациональны, но он все еще чувствует необходимость действовать в соответствии с их навязчивостью. Обычное компульсивное поведение включает в себя мытье рук, чистку, проверку запертых дверей, проверку отключения газового крана, организацию и упорядочение вещей, подсчет, накопление, повторение слов и запрос на заверения.

Фото: kebuena.com.mx