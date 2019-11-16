Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) - это сложное психическое состояние, которое по-разному влияет на людей, хотя обычно включает в себя определенные модели мышления и поведения.
Стадии ОКР
Обычно конкретные паттерны, которые наблюдаются при обсессивно-компульсивных расстройствах, включают следующие четыре стадии:
Навязчивые мысли
Почти все люди испытывают навязчивые мысли в какой-то момент своей жизни и часто могут беспокоиться о своей безопасности на работе или о том, верен ли их партнер, например. Однако если человек не может поместить эти мысли в контекст и вместо этого обнаруживает, что его проблемы огромны и влияют на его повседневную жизнь, то у него может развиться навязчивая идея.
Некоторые распространенные примеры навязчивых идей, возникающих у людей в случаях ОКР, включают страх, что они могут причинить вред себе или кому-либо другому умышленно или случайно, боязнь быть зараженными болезнью или инфекцией, а также страх совершить преступление против их религиозных убеждений. Люди с ОКР могут также испытывать постоянную потребность в порядке или симметрии. Например, такие люди стараются обеспечить порядок окружающих объектов.
Принуждения или нейтрализация мыслей
Принуждения - это действия, которые человек с ОКР выполняет, чтобы предотвратить вред, причиненный мыслью, которой он одержим. Тем не менее, действие может быть чрезмерным или не может реально предотвратить вред. Например, страх перед инфекцией может привести к чрезмерному и повторяющемуся мытью рук, или пациент может повторить определенный не связанный ритуал, чтобы «нейтрализовать» свои мысли о причинении вреда себе или другим. Этот тип принуждения обычно наблюдается у детей.
Человек, страдающий ОКР, часто осознает, что его навязчивые идеи иррациональны, но он все еще чувствует необходимость действовать в соответствии с их навязчивостью. Обычное компульсивное поведение включает в себя мытье рук, чистку, проверку запертых дверей, проверку отключения газового крана, организацию и упорядочение вещей, подсчет, накопление, повторение слов и запрос на заверения.
Фото: kebuena.com.mx
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