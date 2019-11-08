Болезнью Фабри чаще страдают мужчины из-за наличия одной Х-хромосомы

Болезнью Фабри называют редкое генетическое заболевание, которое относится к группе расстройств, известных как лизосомальная болезнь накопления.

Болезнь наследования

Болезнь Фабри наследуется в X-сцепленной манере, то есть мутация, которая вызывает это состояние, переносится на Х-хромосому. Поскольку у мужчин есть только одна Х-хромосома, заболевание чаще встречается у мужчин, чем у женщин, которым для развития состояния требуется две копии мутации.

Симптомы болезни Фабри

Симптомы болезни Фабри обычно развиваются в детском или подростковом возрастах. Поскольку глоботриаозилцерамид (аномальные отложения определенного жирового вещества) накапливается в клетках кровеносных сосудов, симптомы возникают тогда, когда поражаются разные участки тела.

Типичные признаки этого состояния включают характерную боль в руках и ногах и развитие темно-красных пятен на коже, называемых ангиокератомами, снижение функции пота (гипогидроз), непрозрачную роговицу, потерю слуха, желудочно-кишечные расстройства и шум в ушах.

Распространенным сердечным симптомом является доброкачественное состояние, называемое пролапсом митрального клапана, но более серьезные осложнения, которые могут развиться, включают инфаркт и инсульт. Другие симптомы включают снижение потоотделения, желудочно-кишечные проблемы, боли в суставах, сильные боли в спине, звон в ушах и заметное повышение температуры. Симптомы могут быть вызваны физическими упражнениями, усталостью, стрессом и изменениями погоды.

Болезнь медленно прогрессирует, симптомы, которые поражают сердце, почки или нервную систему, как правило, развиваются в возрасте от 30 до 45 лет.

Лечение болезни Фабри

Болезнь Фабри трудно поддается лечению, но все-таки реагирует на противосудорожные препараты, такие как "Карбамазепин" и "Фенитоин". В некоторых случаях может потребоваться диализ или пересадка почки.

Прогноз болезни Фабри

Пациенты, страдающие болезнью Фабри, часто умирают в молодом возрасте из-за осложнений, затрагивающих жизненно важные органы, такие как сердце и почки.

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