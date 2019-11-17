Почему повышается уровень триглицеридов в крови

Триглицериды, обнаруживаемые в нашем кровотоке, представляют собой смесь триглицеридов, которые были получены из рациона, и те, которые вырабатываются в организме, чтобы обеспечить источник энергии. Гипертриглицеридемия часто вызывается или усугубляется такими факторами, как ожирение, плохо контролируемый диабет и малоподвижный образ жизни.

В крови требуется определенное количество триглицеридов, чтобы служить источником энергии, но при избытке эти жиры увеличивают риск сердечных заболеваний, инсульта и других проблем со здоровьем. Сами триглицериды не вызывают непосредственно жировые отложения, которые накапливаются при атеросклерозе, но холестерин внутри частиц, богатых триглицеридами, называемых липопротеинами очень низкой плотности (ЛПОНП), может способствовать образованию бляшек.

Во многих случаях люди с гипертриглицеридемией имеют другие липидные расстройства или факторы риска, связанные с болезнью сердца и инсультом, включая ожирение и метаболический синдром. Метаболический синдром относится к группе факторов риска, которые включают в себя высокое кровяное давление, высокий уровень триглицеридов, высокий уровень сахара в крови и аномальный уровень холестерина.

Уровень триглицеридов в крови обычно повышается с возрастом, но факторы риска, которые увеличивают вероятность того, что уровень триглицеридов станет слишком высоким, включают следующее:

Образ жизни:

Избыточный вес или ожирение.

Избыточное потребление алкоголя.

Недостаток физической активности.

Наследственные расстройства.

Беременность.

Сахарный диабет 2-го типа.

Метаболический синдром.

Лекарственные препараты:

Тиазидные диуретики.

Бета-блокаторы.

Ингибиторы протеазы для ВИЧ.

Некоторые препараты для снижения уровня холестерина.

Эстрогенная терапия.

Изотретиноин для прыщей.

Иммунодепрессанты.

Кортикостероиды.

Некоторые антипсихотики.

Наиболее распространенными причинами развития гипертриглицеридемии являются ожирение, отсутствие физической активности, диабет 2 типа, метаболический синдром и семейная гиперлипидемия, генетическое состояние, которое вызывает высокий уровень триглицеридов и низкий уровень «хорошего» холестерина.

Гипертриглицеридемия обычно не сопровождается симптомами, пока уровень не достигнет 1000-2000 мг/дл, и в этот момент признаки и симптомы могут включать:

Желудочно-кишечные боли.

Затрудненное дыхание.

Потерю памяти.

Слабоумие.

Ксантелазму - желтоватые отложения жира на веках или вокруг них.

Ксантомы - желтоватые отложения жира под кожей, обнаруживаемые на спине, груди, ягодицах или проксимальных конечностях.

В редких случаях у людей с очень высоким уровнем триглицеридов развивается панкреатит, который вызывает сильную боль в животе, тошноту, рвоту, лихорадку и потерю аппетита.

Фото: suckhoedoisong.vn