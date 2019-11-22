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Автор Александра Балан-Сенчук

Гиперпаратиреоз среди женщин отмечается в 2 – 3 раза чаще, чем у мужчин

Здоровье

Гиперпаратиреоз - это гормональное нарушение, вызываемое паращитовидными железами, вырабатывающими слишком много паратиреоидного гормона (ПТГ).

Паращитовидные железы представляют собой четыре небольших органа, каждый размером с зерно риса, которые лежат позади щитовидной железы в шее. Хотя паращитовидные железы расположены вблизи щитовидной железы, функции этих органов не связаны.

Паращитовидные железы производят ПТГ, важнейший регулятор уровня кальция, фосфора и витамина D в костях и крови. Уровни этих веществ имеют тенденцию колебаться и должны поддерживаться в фиксированном диапазоне для обеспечения здорового функционирования организма.

Уровень кальция может повыситься после приема пищи, богатой молочными продуктами, но также может снизиться, например, при использовании определенных лекарств.

Что происходит при гиперпаратиреозе?

Когда уровень ПТГ в крови начинает расти, уровень кальция в крови также повышается, что приводит к гиперкальциемии. В то же время уровень фосфатов в крови начинает падать, что приводит к гипофосфатемии.

Причины гиперпаратиреоза

Первичный гиперпаратиреоз - это происходит, когда одна или несколько околощитовидных желез становятся сверхактивными и/или увеличиваются из-за проблемы внутри самой железы.

Вторичный гиперпаратиреоз происходит, когда другое состояние, такое как заболевание почек или дефицит витамина D, приводят к низкому уровню кальция. Паращитовидная железа компенсирует это, вырабатывая избыток ПТГ, чтобы попытаться восстановить уровень кальция. 

Если вторичный гиперпаратиреоз остается без лечения, паращитовидная железа остается сверхактивной, и это называется третичным гиперпаратиреозом. Это состояние часто наблюдается у пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Симптомы гиперпаратиреоза

Гиперпаратиреоз может не проявляться симптомами. Однако если возникает гиперкальциемия, некоторые из симптомов, которые могут развиться, включают депрессию, усталость, мышечную слабость, тошноту, потерю аппетита, запор, боль в животе, чувство жажды, частое мочеиспускание и недостаток концентрации. Если не лечить, гиперкальциемия может стать более тяжелой и привести к рвоте, обезвоживанию, спутанности сознания, сонливости, болям в костях, мышечным спазмам, аритмии и высокому кровяному давлению. Хуже того, тяжелая гиперкальциемия может даже привести к потере сознания и коме.

Диагностика и лечение

Гиперпаратиреоз диагностируется на основании анализа крови, который показывает повышенный уровень ПТГ, повышенный уровень кальция в крови и низкий уровень фосфатов. Рентген может указывать на потерю кости, перелом или размягчение кости.

В легких случаях лечение может не потребоваться, и все, что нужно, - это обычный мониторинг. У людей с симптомами может потребоваться хирургическое удаление околощитовидной железы, которое излечивает гиперпаратиреоз в 95% случаев.

Фото: suckhoedoisong.vn

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Гиперпаратиреоз среди женщин отмечается в 2 – 3 раза чаще, чем у мужчин
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