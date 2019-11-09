Гингивит без лечения грозит потерей зубов

Гингивит - это воспаление десны, сопровождаемое отеком, покраснением и кровоточивостью. Без лечения гингивит может прогрессировать в пародонтит - деструктивную форму заболеваний пародонта.

Внутренний слой десны и окружающая кость начинают расшатываться вокруг зубов. Это создает карманы пространства между зубами и деснами, где накапливается "мусор", что приводит к образованию зубного налета и инфекции.

Причина гингивита

Основная причина гингивита - бактерии Streptococcus oralis, которые содержатся в зубном налете. Бактерии или токсины, образующиеся в результате образования зубного налета, начинают разрушать кость и окружающие соединительные ткани, которые крепко удерживают зубы в их гнездах, и когда состояние улучшается, карманы становятся глубже, всё больше костей и десен разрушается. В конце концов, зубы выпадают. Именно поэтому так важно обнаруживать гингивит на ранних стадиях, чтобы можно было начать раннее лечение и увеличить вероятность полного выздоровления.

Здоровые десны должны быть розовыми и твердыми. При чистке зубов не должно быть кровотечений. В случае гингивита десны краснеют, опухают и начинают кровоточить. Может развиться неприятный запах или вкус во рту, а также видны бляшки или белые пятна на деснах.

Также возможно развитие гингивита, который не сопровождается какими-либо симптомами, поэтому очень важно регулярно посещать стоматологические кабинеты, проверяя здоровье десен и зубов.

Симптомы гингивита

Некоторые примеры симптомов гингивита:

Красные, опухшие и кровоточащие десны, которые болят.

Горький или неприятный вкус во рту.

Наличие затвердевшего налета - зубного камня.

Чрезмерное слюноотделение.

Раздутые десны и болезненные язвы.

При остром язвенном некротическом гингивите симптомы включают кровотечение, болезненные, отступающие десны и язвы, а также затрудненное глотание или жевание. Другие признаки болезни включают металлический привкус во рту и неприятный запах изо рта.

Лечение гингивита

Симптомы гингивита облегчаются путем удаления источника инфекции. В случаях прогрессирующего гингивита требуются антибиотики для борьбы с инфекцией и уменьшения зубного налета.

Фото: suckhoedoisong.vn