Анемия Фанкони - это редкое генетическое заболевание среди так называемых наследственных синдромов недостаточности костного мозга. Патология встречается у одного из 350 тысяч новорожденных.
У людей с анемией Фанкони также развиваются дефекты органов и другие физические нарушения. Они также подвергаются повышенному риску рака.
Приблизительно у 90% людей с этим заболеванием нарушена функция костного мозга, что вызывает снижение выработки всех типов клеток крови. Обычно костный мозг вырабатывает эритроциты, необходимые для транспортировки кислорода, лейкоциты, вступающие в борьбу с инфекцией, а также тромбоциты для свертывания крови.
Поэтому люди с недостаточностью костного мозга страдают от усталости из-за низкого количества эритроцитов, повышенной скорости инфицирования по причине низкого количества лейкоцитов и плохой способности к свертыванию крови из-за уменьшенного количества тромбоцитов.
Физические отклонения у пациентов с анемией Фанкони
Около трех четвертей тех, у кого развивается анемия Фанкони, имеют физические отклонения, которые могут быть незначительными, а именно:
Гематологические заболевания у пациентов с анемией Фанкони
Обычно в детстве это выглядит следующим образом:
Опухоли у пациентов с анемией Фанкони
К 40-50 годам примерно у 25-30% пораженных людей развиваются различные опухоли, причем заболеваемость увеличивается с возрастом пациентов. Примеры опухолей:
Результаты
Исследования показали, что средняя выживаемость пациентов варьируется от 14 до 25 лет, что, вероятно, связано с различными фенотипами у людей с анемией Фанкони. Также считается, что некоторые фенотипы характеризуются гораздо лучшими прогнозами, чем другие.
Фото: saude.umcomo.com.br
Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.