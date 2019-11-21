Диастолической дисфункцией называется нарушение нормального процесса заполнения желудочка кровью во время периода расслабления сердца (диастолы).
Застой в легких вызывает утечку жидкости, или транссудата, из этих сосудов в альвеолы легких, вызывая отек легких. Это условие препятствует оксигенации крови в легких, приводя к одышке и в некоторых случаях даже к смерти, если диагностика не была своевременной.
Системный застой оказывает вредное воздействие на другие органы, такие как почки и печень. Это происходит в результате ненормального прохождения жидкости (перфузии). Отек и застой также могут возникнуть в ногах и брюшной полости.
Диастолическая дисфункция является распространенной проблемой, и многие люди в возрасте старше 70 лет страдают этим заболеванием, особенно женщины.
Симптомы и причины диастолической дисфункции
Сама диастолическая дисфункция часто не вызывает никаких симптомов. Однако если проблема прогрессирует до такой степени, что она начинает затрагивать другие органы и части тела, диагностируется диастолическая сердечная недостаточность. В этих ситуациях общие симптомы включают в себя:
Основными причинами диастолической дисфункции являются:
Диагностика и лечение диастолической дисфункции
Как диагностика, так и лечение изолированной диастолической недостаточности часто представляют проблему, поскольку симптомы могут быть очень похожи на систолическую сердечную недостаточность. Важно различать эти два состояния, так как лечение одного состояния может ухудшить другое.
Диагностика диастолической дисфункции происходит с помощью эхокардиографии (ЭКГ), которая позволяет оценить диастолическое расслабление и желудочковую жесткость и утолщение. Это может также дать подсказки относительно причин проблемы.
Диастолическая дисфункция лечится агрессивным лечением первопричины. Подходы могут включать в себя:
Если основная причина не может быть идентифицирована, врач рассмотрит возможность недиагностированной гипертонии, и в этом случае начинается тщательный мониторинг. Также рассматривается недиагностированная болезнь коронарной артерии, и в этом случае в качестве диагностического инструмента можно использовать пробное тестирование.
Фото: gidanaliz.ru
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