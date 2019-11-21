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Автор Александра Балан-Сенчук

Диастолическая дисфункция, как правило, развивается в пожилом возрасте и чаще у женщин

Здоровье

Диастолической дисфункцией  называется нарушение нормального процесса заполнения желудочка кровью во время периода расслабления сердца (диастолы).

Застой в легких вызывает утечку жидкости, или транссудата, из этих сосудов в альвеолы ​​легких, вызывая отек легких. Это условие препятствует оксигенации крови в легких, приводя к одышке и в некоторых случаях даже к смерти, если диагностика не была своевременной.

Системный застой оказывает вредное воздействие на другие органы, такие как почки и печень. Это происходит в результате ненормального прохождения жидкости (перфузии). Отек и застой также могут возникнуть в ногах и брюшной полости.

Диастолическая дисфункция является распространенной проблемой, и многие люди в возрасте старше 70 лет страдают этим заболеванием, особенно женщины. 

Симптомы и причины диастолической дисфункции

Сама диастолическая дисфункция часто не вызывает никаких симптомов. Однако если проблема прогрессирует до такой степени, что она начинает затрагивать другие органы и части тела, диагностируется диастолическая сердечная недостаточность. В этих ситуациях общие симптомы включают в себя:

  • Затрудненное дыхание и одышку. Первоначально это может происходить только при физической нагрузке, но по мере прогрессирования заболевания дыхание может стать проблематичным во время любой деятельности, включая отдых.
  • Необычное увеличение веса или отек лодыжек, ног и живота.
  • Нерегулярное или учащенное сердцебиение.

Основными причинами диастолической дисфункции являются:

  • Хроническая гипертония.
  • Ишемическая болезнь сердца.
  • Возраст.
  • Аортальный стеноз - сужение сердечного клапана.
  • Гипертрофическая кардиомиопатия - утолщение и скованность в стенках сердца.
  • Ограничительная кардиомиопатия.

Диагностика и лечение диастолической дисфункции

Как диагностика, так и лечение изолированной диастолической недостаточности часто представляют проблему, поскольку симптомы могут быть очень похожи на систолическую сердечную недостаточность. Важно различать эти два состояния, так как лечение одного состояния может ухудшить другое.

Диагностика диастолической дисфункции происходит с помощью эхокардиографии (ЭКГ), которая позволяет оценить диастолическое расслабление и желудочковую жесткость и утолщение. Это может также дать подсказки относительно причин проблемы.

Диастолическая дисфункция лечится агрессивным лечением первопричины. Подходы могут включать в себя:

  • Строгий контроль гипертонии.
  • Агрессивное лечение ишемической болезни сердца.
  • Использование диуретиков для контроля легочной гиперемии.

Если основная причина не может быть идентифицирована, врач рассмотрит возможность недиагностированной гипертонии, и в этом случае начинается тщательный мониторинг. Также рассматривается недиагностированная болезнь коронарной артерии, и в этом случае в качестве диагностического инструмента можно использовать пробное тестирование.

Фото: gidanaliz.ru

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Здоровье
Диастолическая дисфункция, как правило, развивается в пожилом возрасте и чаще у женщин
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