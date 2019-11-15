Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Забытые методики Репродуктология Маммология Мать и дитя
Автор Александра Балан-Сенчук

Методы диагностики эндометриоза: найти и обезвредить

Здоровье » Акушерство и гинекология

Эндометриоз обычно диагностируется на основе симптомов состояния. Однако не все женщины страдают от подобного сочетания или интенсивности симптомов.

У некоторых женщин могут отсутствовать явные признаки, и, например, диагноз может быть поставлен во время оценки фертильности. Бесплодие является одним из основных осложнений эндометриоза.

Диагностика эндометриоза

Как правило, диагностика данного заболевания включает в себя получение и дальнейшее изучение подробной истории болезни пациента, истории симптомов и менструальных циклов. Также врач изучает информацию о семейном анамнезе эндометриоза.

Визуальные исследования могут быть использованы для проверки или изучения поражений, которые характерны для эндометриоза. Методы включают в себя:

  • УЗИ органов брюшной полости. Это может идентифицировать большие повреждения, но меньшие часто пропускаются.

  • Исследования магнитно-резонансной томографии (МРТ) могут предоставить более детальное изображение поражений. Тем не менее, небольшие поражения также могут быть пропущены с помощью этой техники.

Одним из лучших способов подтвердить или опровергнуть наличие эндометриоза является осмотр путем проведения лапароскопии или хирургическим получением ткани поражения. Лапароскопия часто используется для лечения бесплодия у женщин. Повреждения могут быть одновременно обнаружены и удалены во время одной и той же хирургической процедуры.

Процедура лапароскопии

Пациентке обычно назначают общий наркоз, а брюшную полость "надувают" газом. Инструмент, называемый эндоскопом, пропускают через небольшие разрезы, сделанные в брюшной полости. Это длинные трубчатые камеры с источником света на конце. Хирург просматривает любые повреждения на мониторе, на котором видны даже самые маленькие и, казалось бы, едва различимые повреждения. Образец поражения (биопсия) удаляется для исследования под микроскопом для подтверждения диагноза.

Стадия эндометриоза

После подтверждения диагноза эндометриоз проходит от I до IV в соответствии с пересмотренной классификацией Американского общества репродуктивной медицины. Этапная система сложна и основана на оценке поражений и спаек, но не на боли.

Первая стадия описывает этап, на котором присутствуют поверхностные повреждения и возможна некоторая минимальная адгезия.

Вторая стадия описывает легкое заболевание, хотя глубокие поражения могут присутствовать сразу за маткой.

Третья стадия относится к умеренному состоянию, при котором эндометриоз присутствует в яичниках.

Четвертая стадия описывает состояние, когда поражения и спайки уже являются довольно обширными и выходят за пределы первоначальной области поражения.

Фото: rmedica.ru

Темы эндометриоз лапароскопия симптомы состояния стадии эндометриоза диагностика эндометриоза
Актуальная аналитика
Акушерство и гинекология
Методы диагностики эндометриоза: найти и обезвредить
Человек
Почему одни любят Мане, а другие - Пикассо?
Формула небес
Пистолет Стечкина решает вопросы - Гороскоп дня
Новости Все >
Семьи с детьми запретят отключать от услуг ЖКХ
Жители Норильска играют с пришедшими в город песцами
Китаец, игравший всю ночь на смартфоне, ослеп на один глаз
Цветков: расстрел в Благовещенске выявил системные проблемы
30 медведей готов убить владелец зоопарка в Крыму
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
"Союзмультфильм" выпустит продолжение мультфильма "Ну, погоди!"
Богомолов против Google: не сошлись во взглядах на искусство
"Вкусную" водку в России, возможно, перестанут производить
"Хочет расстрела". Адвокат передал желание историка Соколова
Последние материалы
Жители Норильска играют с пришедшими в город песцами
Китаец, игравший всю ночь на смартфоне, ослеп на один глаз
Почему одни любят Мане, а другие - Пикассо?
Цветков: расстрел в Благовещенске выявил системные проблемы
30 медведей готов убить владелец зоопарка в Крыму
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
"Союзмультфильм" выпустит продолжение мультфильма "Ну, погоди!"
Богомолов против Google: не сошлись во взглядах на искусство
"Вкусную" водку в России, возможно, перестанут производить
"Хочет расстрела". Адвокат передал желание историка Соколова
Популярное
Здоровье
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ

Исследователи выяснили, что одним из факторов, помимо частоты употребления наркотиков, уровня проституции и количества однополых контактов, является мужское обрезание

Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Новости спорта
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Соломон Соловьев Пистолет Стечкина решает вопросы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Проследить свою родословную от Адама и Евы Игорь Буккер Василий Амирджанов Гримасы сознания: убийство превращают в хайп Василий Амирджанов
Комментарии
В день отказа от курения: история борьбы за табак и против него
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
Российские чиновники смогут получать вторую пенсию
Депутат Мосгордумы отжала бизнес у покойного сожителя
Законы, которые "порадуют" россиян в 2020 году
Потомок Романовых попал в ДТП в Петербурге
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
Туск похвастался, что сдержал Путина. Никто спасибо не сказал
Депутат Мосгордумы отжала бизнес у покойного сожителя
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Туск похвастался, что сдержал Путина. Никто спасибо не сказал
ГД выявила факты иностранного вмешательства в дела России
Власти потратят десять миллиардов на восстановление монастырей
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ