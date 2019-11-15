Методы диагностики эндометриоза: найти и обезвредить

Эндометриоз обычно диагностируется на основе симптомов состояния. Однако не все женщины страдают от подобного сочетания или интенсивности симптомов.

У некоторых женщин могут отсутствовать явные признаки, и, например, диагноз может быть поставлен во время оценки фертильности. Бесплодие является одним из основных осложнений эндометриоза.

Диагностика эндометриоза

Как правило, диагностика данного заболевания включает в себя получение и дальнейшее изучение подробной истории болезни пациента, истории симптомов и менструальных циклов. Также врач изучает информацию о семейном анамнезе эндометриоза.

Визуальные исследования могут быть использованы для проверки или изучения поражений, которые характерны для эндометриоза. Методы включают в себя:

УЗИ органов брюшной полости. Это может идентифицировать большие повреждения, но меньшие часто пропускаются.

Исследования магнитно-резонансной томографии (МРТ) могут предоставить более детальное изображение поражений. Тем не менее, небольшие поражения также могут быть пропущены с помощью этой техники.

Одним из лучших способов подтвердить или опровергнуть наличие эндометриоза является осмотр путем проведения лапароскопии или хирургическим получением ткани поражения. Лапароскопия часто используется для лечения бесплодия у женщин. Повреждения могут быть одновременно обнаружены и удалены во время одной и той же хирургической процедуры.

Процедура лапароскопии

Пациентке обычно назначают общий наркоз, а брюшную полость "надувают" газом. Инструмент, называемый эндоскопом, пропускают через небольшие разрезы, сделанные в брюшной полости. Это длинные трубчатые камеры с источником света на конце. Хирург просматривает любые повреждения на мониторе, на котором видны даже самые маленькие и, казалось бы, едва различимые повреждения. Образец поражения (биопсия) удаляется для исследования под микроскопом для подтверждения диагноза.

Стадия эндометриоза

После подтверждения диагноза эндометриоз проходит от I до IV в соответствии с пересмотренной классификацией Американского общества репродуктивной медицины. Этапная система сложна и основана на оценке поражений и спаек, но не на боли.

Первая стадия описывает этап, на котором присутствуют поверхностные повреждения и возможна некоторая минимальная адгезия.

Вторая стадия описывает легкое заболевание, хотя глубокие поражения могут присутствовать сразу за маткой.

Третья стадия относится к умеренному состоянию, при котором эндометриоз присутствует в яичниках.

Четвертая стадия описывает состояние, когда поражения и спайки уже являются довольно обширными и выходят за пределы первоначальной области поражения.

Фото: rmedica.ru