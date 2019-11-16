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Автор Александра Балан-Сенчук

При гепатите В поражение клеток печени носит аутоиммунный характер

Здоровье

Гепатит В - это воспаление печени, вызванное заражением вирусом гепатита В. Этот высококонтагиозный вирус распространяется при воздействии жидкостей организма, инфицированных вирусом, включая кровь, сперму, грудное молоко, вагинальные выделения и слюну.

Вирус гепатита В в 50-100 раз более заразен, чем ВИЧ, и может также выживать вне тела в течение, по меньшей мере, недели, что означает, что поверхности или объекты, загрязненные засохшей кровью, также могут представлять риск.

Симптомы гепатита В

Симптомы варьируются по степени тяжести от легкой формы до тяжелой. Болезнь может возникнуть как острое или хроническое заболевание. Острый гепатит В - это кратковременное заболевание, которое возникает в течение шести месяцев после воздействия вируса и обычно проходит через три месяца у взрослых (в 90% случаев). Люди, которые выздоравливают, также вырабатывают антитела против любой будущей инфекции гепатита В.

Острый гепатит

Не у всех людей, инфицированных вирусом гепатита В, появляются симптомы острого гепатита, при этом около 30% инфицированных остаются без симптомов. В тех случаях, когда симптомы действительно развиваются, они возникают между 40 и 160 днями после заражения и имеют тенденцию проходить в течение трех месяцев. Эти ранние симптомы неспецифичны и включают следующие:

  • Симптомы гриппа, такие как слабость, боли в теле, головная боль и температура выше 38ºC.
  • Потеря аппетита.
  • Тошнота и рвота.
  • Диарея.
  • Усталость.

Иногда симптомы острого гепатита В могут быть более серьезными, и пациент требует госпитализации. Примеры более серьезных симптомов включают в себя:

  • Темную мочу.
  • Бледный стул.
  • Желтуху (пожелтение кожи и белков глаз).

Хронический гепатит В

В тех случаях, когда иммунная система не может контролировать гепатит B в течение шести месяцев, говорят, что у человека хронический гепатит B. И опять же, не у всех людей с хронической формой этого заболевания появляются симптомы. Печень играет ключевую роль во многих жизненно важных функциях организма, включая иммунитет, коагуляцию, пищеварение и обмен веществ. Таким образом, симптомы широко варьируются в зависимости от того, насколько серьезным является поражение печени и какая степень дисфункции была вызвана.

Цирроз

Люди с хроническим гепатитом В могут оставаться бессимптомными в течение многих лет или даже десятилетий. Однако в некоторых случаях воспаление печени может привести к серьезному рубцеванию органа, называемого циррозом печени, что в конечном итоге может привести к дисфункции печени.

В случаях распространенного цирроза печени может возникнуть печеночная недостаточность, которая может привести к опасным для жизни осложнениям:

Рак печени

Люди с хроническим гепатитом В подвергаются повышенному риску развития рака печени. Симптомы неспецифичны и снова варьируют по тяжести. Это состояние диагностируется с помощью ультразвукового сканирования печени и анализа крови на наличие альфа-фетопротеина, который вырабатывается в случаях рака печени.

Фото: impactoviral.us

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При гепатите В поражение клеток печени носит аутоиммунный характер
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