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Автор Александра Балан-Сенчук

Цистит чаще встречается у сексуально активных женщин

Здоровье

Цистит относится к воспалению мочевого пузыря и обычно вызывается инфекцией.

Причины цистита

Риск инфекции мочевого пузыря увеличивается, например, при таких заболеваниях, как инфекция мочевыводящих путей, повреждение или раздражение мочеиспускательного канала, перенос бактерий из ануса в мочеиспускательный канал и трудности с полным опорожнением мочевого пузыря, например, вследствие беременности или расширения простаты.

Женщины более подвержены риску цистита из-за того, что уретра у них короче, чем у мужчин. Кроме того, уретральное отверстие у женщин лежит в непосредственной близости от заднего прохода, что позволяет легко переносить бактерии из заднего прохода в мочевые пути. Почти все женщины получают цистит, по крайней мере, один раз в жизни, а примерно у каждой пятой женщины цистит со временем становится рецидивирующим, а затем и вовсе может стать хроническим состоянием.

Цистит может возникать в любом возрасте, но чаще встречается у сексуально активных женщин, у женщин в период менопаузы, а также у беременных женщин, которые испытывают трудности с полным опорожнением мочевого пузыря.

Хотя цистит реже встречается среди мужчин, он может возникать по более серьезным причинам, таким как инфекция простаты (простатит) или мочевыводящих путей. Мочевыводящие пути также могут быть закупорены и сдавлены опухолью или увеличенной простатой, что может уменьшить отток мочи из мочевого пузыря и предрасполагать к циститу.

Симптомы цистита

Некоторые из распространенных симптомов цистита включают в себя:

  • Сильную боль в нижней части живота, особенно в области мочевого пузыря.
  • Жжение и колющие ощущения при мочеиспускании (также зачастую эти симптомы могут проявляться и в состоянии покоя).
  • Частое мочеиспускание, которое характеризуется сильными позывами, но не полным результатом.
  • Моча может быть окрашена кровью или может быть очень мутной

Лечение цистита

Легкая форма цистита обычно проходит в течение нескольких дней и не требует особого лечения. Антибиотики могут быть назначены в более серьезных случаях, когда обычные методы лечения не помогают, а состояние становится только хуже. Пациентам рекомендуется пить много прозрачных жидкостей, таких как вода и фруктовые соки, и принимать обезболивающие -  парацетамол или ибупрофен.

Иногда оба партнера могут нуждаться в лечении, так как инфекция может присутствовать у обоих. Человеку с циститом также желательно воздерживаться от половых актов (от 7 до 10 дней), пока инфекция не будет устранена, потому что сексуальный контакт может ухудшить состояние и привести к более серьезным последствиям для организма.

Фото: domurolog.ru

Темы цистит женщины мужчины инфекция симптомы цистита воспаление мочевого пузыря
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