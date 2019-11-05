Срочные меры, которые нужно предпринимать при гипогликемии

Гипогликемия - частое осложнение диабета, возникающее из-за длительного голодания, некоторых гормональных нарушений, таких как гипопитуитаризм и гипоинсулинизм, а также врожденных нарушений обмена веществ.

Причины гипогликемии и срочные меры исправления ситуации

Среди людей с диабетом риск развития гипогликемии повышается в случаях пропущенных или несвоевременных приемов пищи, необычной физической активности, чрезмерного употребления алкоголя или приема слишком высоких доз инсулина.

Независимо от основной причины гипогликемия должна рассматриваться в срочном порядке. В большинстве случаев человек может распознать, когда уровень сахара в крови падает из-за возникающих характерных симптомов, таких как повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение и сильное головокружение.

Мозг особенно уязвим в случаях падения уровня сахара в крови, поскольку он имеет очень ограниченные запасы глюкозы и зависит от его доступности в организме. Поэтому необходимо срочное лечение для исправления гипогликемии до того, как произойдет потеря сознания, постоянное повреждение мозга или даже смерть.

Если уровень сахара в крови человека падает ниже 70 мг/дл, ему следует употреблять продукты и напитки, богатые глюкозой. Диабетики, которые знают, что они склонны к гипогликемии, должны всегда иметь доступ к этим продуктам, чтобы скорректировать свой уровень сахара в крови в случае гипогликемического эпизода.

Продукты, исправляющие гипогликемию

Некоторые примеры продуктов, которые могут исправить гипогликемию, включают:

1 столовую ложку сахара или натурального меда.

От 5 до 6 штук леденцов.

3 или 4 таблетки глюкозы.

Гель глюкозы, в которой 15 г углеводов.

120 миллилитров любого фруктового сока.

120 миллилитров диетического безалкогольного напитка (желательно без газа).

350 миллилитров молока.

Один из перечисленных выше продуктов должен быть съеден или выпит, а уровень сахара в крови снова проверен через 15 минут. Если уровень все еще ниже 70 мг/сут, следует принять еще одну порцию. Закуски рекомендуется употреблять в тех случаях, когда до следующего приема пищи осталось более часа.

Следует избегать жирной пищи, например, шоколад, так как он может содержать меньше сахара, но требует гораздо больше времени для повышения уровня сахара в крови.

При гипогликемии средней и тяжелой степени может наблюдаться сильное головокружение и потеря сознания. В этих случаях нельзя ничего употреблять из-за риска удушья. Вместо этого можно вводить внутривенную глюкозу в виде 5% раствора декстрозы. Гормон глюкагон также может быть введен для повышения уровня сахара в крови.

Фото: amusecandy.com