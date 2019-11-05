Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Диета Психотерапия Флебология Профилактика Методы диагностики Первая помощь
Автор Александра Балан-Сенчук

Срочные меры, которые нужно предпринимать при гипогликемии

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Гипогликемия - частое осложнение диабета, возникающее из-за длительного голодания, некоторых гормональных нарушений, таких как гипопитуитаризм и гипоинсулинизм, а также врожденных нарушений обмена веществ.

Причины гипогликемии и срочные меры исправления ситуации

Среди людей с диабетом риск развития гипогликемии повышается в случаях пропущенных или несвоевременных приемов пищи, необычной физической активности, чрезмерного употребления алкоголя или приема слишком высоких доз инсулина.

Независимо от основной причины гипогликемия должна рассматриваться в срочном порядке. В большинстве случаев человек может распознать, когда уровень сахара в крови падает из-за возникающих характерных симптомов, таких как повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение и сильное головокружение.

Мозг особенно уязвим в случаях падения уровня сахара в крови, поскольку он имеет очень ограниченные запасы глюкозы и зависит от его доступности в организме. Поэтому необходимо срочное лечение для исправления гипогликемии до того, как произойдет потеря сознания, постоянное повреждение мозга или даже смерть.

Если уровень сахара в крови человека падает ниже 70 мг/дл, ему следует употреблять продукты и напитки, богатые глюкозой. Диабетики, которые знают, что они склонны к гипогликемии, должны всегда иметь доступ к этим продуктам, чтобы скорректировать свой уровень сахара в крови в случае гипогликемического эпизода.

Продукты, исправляющие гипогликемию

Некоторые примеры продуктов, которые могут исправить гипогликемию, включают:

  • 1 столовую ложку сахара или натурального меда.
  • От 5 до 6 штук леденцов.
  • 3 или 4 таблетки глюкозы.
  • Гель глюкозы, в которой 15 г углеводов.
  • 120 миллилитров любого фруктового сока.
  • 120 миллилитров диетического безалкогольного напитка (желательно без газа).
  • 350 миллилитров молока.

Один из перечисленных выше продуктов должен быть съеден или выпит, а уровень сахара в крови снова проверен через 15 минут. Если уровень все еще ниже 70 мг/сут, следует принять еще одну порцию. Закуски рекомендуется употреблять в тех случаях, когда до следующего приема пищи осталось более часа.

Следует избегать жирной пищи, например, шоколад, так как он может содержать меньше сахара, но требует гораздо больше времени для повышения уровня сахара в крови.

При гипогликемии средней и тяжелой степени может наблюдаться сильное головокружение и потеря сознания. В этих случаях нельзя ничего употреблять из-за риска удушья. Вместо этого можно вводить внутривенную глюкозу в виде 5% раствора декстрозы. Гормон глюкагон также может быть введен для повышения уровня сахара в крови.

Фото: amusecandy.com

Темы срочные меры гипогликемия богатые глюкозой продукты и напитки осложнение диабета причины гипогликемии уровень сахара в крови падает
Актуальная аналитика
Теннис. Новости
Циципас стыдит Медведева за скучный теннис. Он прав?
Здоровье и профилактика
Срочные меры, которые нужно предпринимать при гипогликемии
Силовые структуры
Зарождение Римской армии
Новости Все >
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иски на $22 миллиарда
Спорт для туризма
АТР назвал соперников Медведева на Итоговом турнире
В сборной России объявили имя капитана на Кубок Карьяла
Горбачев одобрил политику СССР при крушении Берлинской стены
На девушек, укравших алюминиевого Дзюбу, завели уголовное дело
Хабиб Нурмагомедов задал вопрос Дональду Трампу
Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева в сборную России
В Хабаровске помогут россиянину, вывезшему троих детей из Швеции
"Зенит" опустился на последнее место в таблице Юношеской лиги УЕФА
Последние материалы
Срочные меры, которые нужно предпринимать при гипогликемии
Зарождение Римской армии
АТР назвал соперников Медведева на Итоговом турнире
В сборной России объявили имя капитана на Кубок Карьяла
Горбачев одобрил политику СССР при крушении Берлинской стены
Президенты Финляндии и Литвы обсудили диалог с Россией
На девушек, укравших алюминиевого Дзюбу, завели уголовное дело
Хабиб Нурмагомедов задал вопрос Дональду Трампу
Нарциссы — цветы весны
Чем оборачиваются научные фантазии
Популярное
Мир. Новости мира
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России

Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России.

Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Здоровье и профилактика
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Ваше здоровье
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
Силовые структуры
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Редакция рубрики "Мир" Президенты Финляндии и Литвы обсудили диалог с Россией Редакция рубрики "Мир" Игорь Буккер Чем оборачиваются научные фантазии Игорь Буккер Василий Амирджанов Зарубежное кино помешало народному единству Василий Амирджанов
Комментарии
Евгений Гильбо: проблемы народ России выбрал себе сам
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Астрофизики: Вселенная может представлять собой гигантскую петлю
Украина объявила, что готова к прекращению транзита российского газа
Эксперт рассказал, когда на Украине начнутся перебои с газом
Медведев прокомментировал слова Лукашенко о "чужих войнах"
Эксперт рассказал, когда на Украине начнутся перебои с газом
Самое лучшее здравоохранение в Канаде, США, Западной Европе, Сингапуре и Австралии
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
"Не клоачный, а фашистский": ещё один профессор ВШЭ о русском языке
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Украина объявила, что готова к прекращению транзита российского газа
Украина объявила, что готова к прекращению транзита российского газа
В России планируют ограничить число разрешений на такси в регионах
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Путин рассматривает идею создания медицинской госкорпорации
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ