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Автор Мария Горбунова

Самые странные, смешные и ужасающие методы лечения в истории медицины

Здоровье print

В истории медицины существовало великое множество страшных, несуразных и даже смешных, на взгляд современных людей, способов избавления пациентов от недугов. Предлагаем узнать о некоторых из них.

Мышиные трупы. Их использовали в виде порошка с целью лечения зубной боли в Древним Египте и выведения бородавок в Англии времен Елизаветы.

Метамфетамин Гитлер употреблял от ипохондрии, врачи того времени вместе с витаминами вводили его внутривенно.

Иглы (обычные иголки, а не в рамках терапии иглоукалывания) применяли для удаления катаракты глазного яблока.

В 17 веке некий С. Дигби создал чудодейственный порошок из трупных останков, свиного мозга и сушеных дождевых червей для лечения ран.

Винная настойка на листьях коки (в составе «целебного» вина Мариани, которое химик изобрел в 1800-х гг) использовалась для лечения депрессии.

Головную боль, импотенцию и даже наркозависимость можно было вылечить, по словам создателя, принимая напиток из орехов колы и листьев коки, теперь известной как "Кока-колы".

Кишечные газы в Средневековье рекомендовали собирать в банки, а затем извлекать из банок в случае появления чумного смрада (по принципу подобное лечится подобным).

Героин как лекарство от кашля, в том числе для детей, использовали в прошлом. При этом наркотиком его не считали.

Раскаленное железо «прописывали» для лечения геморроя. Им прижигали геморроидальные узлы. Только метод часто заканчивался летальным исходом из-за большой кровопотери.

Хлебную плесень египтяне применяли для дезинфекции. Отчасти, они правы, потому что именно действие пенициллина - грибов - имеет аналогичное действие.

Улитки в 18 веке служили лекарством от кашля и ушных болей. Для этого их перемалывали и давали больному.

В 19 веке заикание пытались лечить отрезанием части языка. Не стоит говорить, что большая часть пациентов погибала от кровопотери.

Моча на боевых полях применялась как антисептик. Этот рецепт заживления ранок известен и в российских деревнях. Но существовало целое направление, которое ставило диагноз по цвету и даже вкусу мочи.

Мышьяк в средневековой Европе использовался в качестве лекарства от малярии. И самое ужасное - как косметическое средство для женщин. Неудивительно, что жизнь таких красавиц становилась короче.

Змеиное масло считали эффективным от болей в суставах сторонники китайской медицины.

Аравийские медики 12 века использовали хранимые в меде трупы людей для лечения поврежденных конечностей. «Донором» мог стать не каждый. Человек, решивший пожертвовать свое тело на благо медицины, переставал принимать обычную пищу и накануне смерти пил только мед. После кончины его труп помещали в мед, а потом использовали в медицинских целях.

Малярия в качестве лечения от сифилиса была предложена Ю.Вагнером-Яуреггом. Исследования в этой области не остановил даже тот факт, что ежегодно от малярии погибали тысячи людей. Данное открытие даже было удостоено Нобелевской премии.

Существуют также довольно странные примеры диагностики заболеваний. Если в Месопотамии диагноз больному ставили после изучения овечьей печени, в средник века перед началом лечения врач обязательно должен был обратиться к звездам и в соответствии с астрологическими рекомендациями назначить лечение.

Фото: historicaldis.ru  

Темы улитки кишечные газы мышиные трупы методы лечения история медицины раскаленное железо способы избавления пациентов от недугов
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