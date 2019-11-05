Пять способов снизить риск развития болезни Альцгеймера

В настоящий момент болезнь Альцгеймера по-прежнему неизлечима, и ни врачи, ни учёные до сих пор не могут с уверенностью назвать причины её возникновения. Однако результаты недавних исследований показывают, что следуя некоторым правилам, можно существенно снизить риск Альцгеймера. О пяти из них пишет издание "The Guardian".

Соблюдение здоровой диеты

Эксперты считают, что значительно снизить шансы возникновения болезни Альцгеймера помогает средиземноморская диета, которая считается одной из самых здоровых. Большое количество свежих овощей и фруктов, а также рыбы, хорошо влияет на состояние организма в целом и сердечно-сосудистой системы в частности, что оказывает положительный эффект и на когнитивные способности. По мнению учёных, снижение количества потребляемых насыщенных жиров и простых углеводов позволит замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний, в число которых входит и Альцгеймер.

Активное общение

Исследователи заметили, что болезнь Альцгеймера обычно быстрее развивается у тех пациентов, которые ведут одинокую жизнь. Регулярное общение же способствует созданию в мозге новых нейронных связей, а это, в свою очередь, хорошо сказывается на здоровье мозга в целом. Научные исследования последних лет показывают, что чем большую социальную активность проявляет человек, общаясь с друзьями и семьёй, тем меньше вероятность возникновения у него нейродегенеративных заболеваний с сопутствующим старческим слабоумием.

Зарядка для ума

Доказано, что регулярные интеллектуальные упражнения, как, например, изучение иностранных языков, решение головоломок и логических задач, игра в шахматы или настольные игры, занятия музыкой или работа на ПК способствуют здоровью мозга. У людей, которые увлекаются подобными хобби и не забрасывают их с возрастом, реже развивается деменция и возникают различные когнитивные нарушения, в том числе болезнь Альцгеймера.

Занятия спортом

Во многих научных работах и исследованиях заявляется о том, что регулярные физические упражнения позволяют уменьшить вероятность развития возрастных нейродегенеративных заболеваний или, по крайней мере, значительно отложить срок их начала.

Так, пациенты на ранних стадиях болезни Альцгеймера утрачивают когнитивные навыки значительно медленнее, если на регулярной основе занимаются спортом, по сравнению с менее спортивными пациентами. Нужно, однако, аккуратно выбирать программу физических упражнений.

Прием лекарственных препаратов

Хотя до сих пор лекарства, полностью излечивающего болезнь Альцгеймера, не изобрели, ведется активная разработка поддерживающих препаратов, которые позволят дольше сохранить такие когнитивные функции, как речь, ориентация в пространстве и память.

Однако несмотря на оптимистичные заявления ученых о создании тех или иных лекарств, помогающих улучшить уровень жизни пациентов с деменцией, выход таких средств на рынок займет несколько лет и потребует сперва одобрения Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов.

Фото:obozrevatel.com