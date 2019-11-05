Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Диета Психотерапия Флебология Профилактика Методы диагностики Первая помощь
Автор Дарья Чернявская

Пять способов снизить риск развития болезни Альцгеймера

Здоровье » Здоровье и профилактика print

В настоящий момент болезнь Альцгеймера по-прежнему неизлечима, и ни врачи, ни учёные до сих пор не могут с уверенностью назвать причины её возникновения. Однако результаты недавних исследований показывают, что следуя некоторым правилам, можно существенно снизить риск Альцгеймера. О пяти из них пишет издание "The Guardian".

Соблюдение здоровой диеты

Эксперты считают, что значительно снизить шансы возникновения болезни Альцгеймера помогает средиземноморская диета, которая считается одной из самых здоровых. Большое количество свежих овощей и фруктов, а также рыбы, хорошо влияет на состояние организма в целом и сердечно-сосудистой системы в частности, что оказывает положительный эффект и на когнитивные способности. По мнению учёных, снижение количества потребляемых насыщенных жиров и простых углеводов позволит замедлить развитие нейродегенеративных заболеваний, в число которых входит и Альцгеймер.

Активное общение

Исследователи заметили, что болезнь Альцгеймера обычно быстрее развивается у тех пациентов, которые ведут одинокую жизнь. Регулярное общение же способствует созданию в мозге новых нейронных связей, а это, в свою очередь, хорошо сказывается на здоровье мозга в целом. Научные исследования последних лет показывают, что чем большую социальную активность проявляет человек, общаясь с друзьями и семьёй, тем меньше вероятность возникновения у него нейродегенеративных заболеваний с сопутствующим старческим слабоумием.

Зарядка для ума

Доказано, что регулярные интеллектуальные упражнения, как, например, изучение иностранных языков, решение головоломок и логических задач, игра в шахматы или настольные игры, занятия музыкой или работа на ПК способствуют здоровью мозга. У людей, которые увлекаются подобными хобби и не забрасывают их с возрастом, реже развивается деменция и возникают различные когнитивные нарушения, в том числе болезнь Альцгеймера.

Занятия спортом

Во многих научных работах и исследованиях заявляется о том, что регулярные физические упражнения позволяют уменьшить вероятность развития возрастных нейродегенеративных заболеваний или, по крайней мере, значительно отложить срок их начала.

Так, пациенты на ранних стадиях болезни Альцгеймера утрачивают когнитивные навыки значительно медленнее, если на регулярной основе занимаются спортом, по сравнению с менее спортивными пациентами. Нужно, однако, аккуратно выбирать программу физических упражнений.

Прием лекарственных препаратов

Хотя до сих пор лекарства, полностью излечивающего болезнь Альцгеймера, не изобрели, ведется активная разработка поддерживающих препаратов, которые позволят дольше сохранить такие когнитивные функции, как речь, ориентация в пространстве и память.

Однако несмотря на оптимистичные заявления ученых о создании тех или иных лекарств, помогающих улучшить уровень жизни пациентов с деменцией, выход таких средств на рынок займет несколько лет и потребует сперва одобрения Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов.

Фото:obozrevatel.com

Темы деменция пять способов болезнь альцгеймера старческое слабоумие снизить риск альцгеймера риск развития болезни альцгеймера
Актуальная аналитика
Новости Украины
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Здоровье и профилактика
Пять способов снизить риск развития болезни Альцгеймера
Силовые структуры
Факты о Балканских войнах начала 20 века
Новости Все >
Во время матча "Крылья Советов" - "Рубин" умер стюард
Генсек НАТО пообещал Украине вступление в альянс
В сети появилось видео драки фанатов "Крыльев Советов" и "Рубина"
В России планируют ограничить число разрешений на такси в регионах
Боксер Ковалев отправлен на отдых после больницы
Неймар избежал уголовного преследования за удар болельщика
Восьмилетнюю девочку выгнали с чаепития за несдачу денег
Макгрегор отверг все обвинения в сексуальном насилии
В чемпионате Англии тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы
В "Альфа-банке" произошла утечка данных клиентов
Последние материалы
Генсек НАТО пообещал Украине вступление в альянс
В сети появилось видео драки фанатов "Крыльев Советов" и "Рубина"
В России планируют ограничить число разрешений на такси в регионах
Боксер Ковалев отправлен на отдых после больницы
Неймар избежал уголовного преследования за удар болельщика
Восьмилетнюю девочку выгнали с чаепития за несдачу денег
Макгрегор отверг все обвинения в сексуальном насилии
Факты о Балканских войнах начала 20 века
В чемпионате Англии тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы
В "Альфа-банке" произошла утечка данных клиентов
Популярное
Мир. Новости мира
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России

Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России.

Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
Ваше здоровье
Медовая диета позволяет не только похудеть на 7кг, но и очистить организм
Здоровье и профилактика
Хождение без носков и с тяжелой сумкой, откладывание посещения туалета и другие привычки, вредящие здоровью
Силовые структуры
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Соломон Соловьев Ядовитое жало Ксении Собчак - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Генацвале заждались российских гостей Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев
Комментарии
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Генсек НАТО пообещал Украине вступление в альянс
Украина объявила, что готова к прекращению транзита российского газа
Генсек НАТО пообещал Украине вступление в альянс
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
Минобороны РФ планирует вернуть военную тайну
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Школьник из США на Хэллоуин пугал еврейских детей в костюме Гитлера
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Эксперт: Киев может не принять предложение Путина по поставкам газа
WP: Трамп с первых дней президентства ненавидел Украину
Минобороны РФ планирует вернуть военную тайну
Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских
Опрос ВЦИОМ: день народного единства — праздник того, чего нет
Эксперт рассказал, чем закончится блокада Россией Украины
Россия - Турция - Сирия: новая ось?
Эксперт: Киев может не принять предложение Путина по поставкам газа
Нездоровый мужчина предупредил ФБР о российских "жучках" в ушах людей
Личная характеристика срочника, устроившего бойню в части, попала в СМИ
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ