5 наиболее распространенных психических заболеваний

Психические расстройства оказывают влияние не только на поведение и психологические особенности индивидуума, но и на социум. В медицинском сообществе все еще существуют различия в отношении определения, оценки и классификации психических заболеваний, но большинство врачей согласны с тем, что расстройства можно разделить на две категории — распространенные и нетипичные.

Психические расстройства являются очень распространенной проблемой в мире. В большинстве случаев люди не могут обнаружить симптомы. Диссоциальное расстройство личности (антисоциальное расстройство личности) — это изменение восприятия или опыта внешнего мира так, что оно кажется странным или нереальным. Это название для диагностико-статистического руководства по психическим расстройствам. Хотя психопатия или социопатия имеют сходные симптомы, но ученые и врачи ясно дают понять, что между ними есть определенные различия.

Вот пять наиболее распространенных типов психических расстройств.

Нарушение пищевого поведения некоторые медики считают психическим расстройством, потому что под ним понимаются чрезмерные эмоции, психологическая установка, отношение к еде и увеличение веса. Нервная булимия и нервная анорексия являются наиболее распространенными расстройствами пищевого поведения в развитых странах Запада.

Такого рода расстройство может произойти по многим причинам, и нет никаких определенных методов лечения или надежных лекарств. Ежегодно с этой проблемой сталкиваются около 2 миллионов человек, примерно тысяча человек умирают. Наиболее часто с нарушением пищевого поведения сталкиваются женщины.

Характеристики расстройств личности включают нестандартные черты личности, которые обычно вызывают проблемы в повседневной работе, учебе и общественной жизни пациента. Эти черты причиняют беспокойство пациенту и окружающим. Люди с расстройствами личности имеют значительно отличающиеся от окружающих модели мышления и поведения, которые мешают нормальному функционированию. Примерами являются следующие расстройства личности: обсессивно-компульсивное, параноидальное и антисоциальное.

Люди с тревожными расстройствами испытывают неконтролируемые крайние чувства нервозности или тревоги, которые мешают их повседневной жизни. Болезнь отличается от средней тревоги тем, что у пострадавших есть ответы, которые не соответствуют ситуации, и ответы гораздо более интенсивны и часты. Помимо страха, у людей с тревожными расстройствами возникают такие физические симптомы, как потливость и учащенное сердцебиение. Фобии — это тревожные расстройства. Другими примерами являются следующие расстройства: посттравматическое стрессовое (ПТСР), обсессивно-компульсивное (которое также является расстройством личности), генерализованное тревожное и паническое.

Люди с расстройствами контроля над побуждениями не могут противостоять побуждению совершать действия, которые могут быть вредными для них или других, или зависимы от действий, которые могут быть вредными для них самих или окружающих. Навязчивые азартные игры, пиромания и клептомания — примеры подобного рода расстройств.

Пациенты с психотическим расстройством (психозом) имеют сильно искаженное восприятие и образ мышления. У них обычно бывают заблуждения, когда они верят, что что-то является правдой, несмотря на то, что им неоднократно доказывали обратное. Другим распространенным симптомом являются галлюцинации, когда человек слышит нереальные звуки или голоса или видит ненастоящие образы. Шизофрения является наиболее известным типом психотического расстройства.