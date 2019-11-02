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Автор Евгений Стриж

Полоскание рта снижает эффект тренировки - ученые

Здоровье » Ваше здоровье print

Ученые Плимутского университета и Центра регуляции генома рассмотрели, как полоскание рта может привести к снижению эффективности тренировки. Если коротко, уничтожение бактерий в полости рта может вызвать проблемы с восстановлением после физической активности.

Как это вообще связано?

Тренировка позволяет сосудам расшириться: в них поступает оксид азота, что усиливает кровоснабжение для мышц, которые активно работают. И этот эффект сохраняется какое-то время после тренировки. Его называют посттренировочной гипотензией. Он важен в плане восстановления и роста мышц, но оказался куда сложнее, чем было принято думать.

Чтобы важный для кровоснабжения оксид азота поступил в нужном количестве, организму нужны нитриты азота. Ранее считалось, что нитриты азота в нужном количестве вырабатываются в ходе тренировки за счет клеток сосудов. Но оказалось, что основная масса нитритов азота синтезируется микроорганизмами нашей ротовой полости, в частности они выделяются в слюну.

Каждый раз, когда мы проглатываем слюну, получаем «заряд» нитритов, которые быстро всасываются и помогают нам в тренировках. И антибактериальные ополаскиватели полости рта разрушают всю эту цепочку.

К каким последствиям может привести?

Авторы исследования провели тест на 23 добровольцах, которые не страдали болезнями полости рта. Каждый участник теста повторил одну и ту же программу:

  • тренировка на беговой дорожке (30 минут);
  • полоскание рта через 1 минуту после пробежки, через 30 минут, через 1 час и через 1,5 часа.

Для оценки физических показателей у участников брали кровь и прочие анализы, а также меряли давление и пульс. В ходе тренировки все они пили только воду, отказавшись от еды. В тесте использовали два вида ополаскивателя для рта: один был антибактериальным, а другой - нейтральным.

В итоге оказалось, что уже через час после забега эффект от посттренировочной гипотензии был на 60% хуже именно в случае, если ополаскиватель был антибактериальным. Также в крови после такого ополаскивателя был снижен уровень нитритов - и повышался он лучше у тех, кто использовал нейтральный ополаскиватель.

«Антибактериальные средства следует применять с осторожностью. Как показало исследование, риски от их использования часто возникают там, где их совершенно не ожидаешь. Синтез нитритов в полости рта - один из ключевых механизмов для спортсменов. И даже то, что сами синтезирующие бактерии «остаются в живых», не влияет на эффект ополаскивателя - разрушается сама цепочка синтеза», - комментируют ученые.

Фото:rookka.com

Темы тренировка оксид азота полоскание рта уничтожение бактерий плимутский университет проблемы с восстановлением
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