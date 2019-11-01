Фетальный алкогольный синдром (ФАС) относится к ряду физических и психических дефектов, вызванных употреблением алкоголя матерью в период вынашивания плода.
Степень выраженности симптомов варьируется от ребенка к ребенку, но все возникающие дефекты необратимы. Доказано, что любое количество алкоголя во время беременности не является безопасным и может привести к возникновению ФАС.
Патология ФАС
ФАС вызывается алкоголем или наркотиками в крови матери, проникающей через плаценту и достигающей плода. Концентрация алкоголя в крови в развивающемся плоде намного выше, чем в крови матери, потому что ребенок усваивает алкоголь намного медленнее, чем мать. У плода алкоголь существенно ухудшает доставку кислорода и питания в развивающиеся ткани и органы.
Мозг, сердце, кости и центральная нервная система могут быть затронуты, если мать пьет в течение первого триместра, когда эти части плода проходят ключевые этапы развития. Появление дефектов у ребенка также может быть вызвано употреблением алкоголя на любом этапе беременности.
Симптомы ФАС
Признаки и симптомы ФАС широко варьируются и включают в себя сочетание физических, когнитивных и поведенческих трудностей, которые влияют на способность ребенка функционировать ежедневно и успешно справляться с повседневной деятельностью.
Физические дефекты
Некоторые из физических дефектов, обычно наблюдаемых у детей с ФАС:
Дефекты центральной нервной системы при ФАС
Одним из основных эффектов ФАС является повреждение центральной нервной системы, особенно головного мозга. Развитие определенных частей мозга может быть нарушено воздействием алкоголя, что может привести к различным проблемам, таким как:
Влияние ФАС на поведение
Воздействие ФАС на физические особенности и центральную нервную систему может привести к поведенческим проблемам, поскольку детям трудно справляться и взаимодействовать с другими. Некоторые из проблем, с которыми обычно сталкиваются эти дети:
Прогноз
Прогноз при ФАС чаще всего неблагоприятный. Болезнь кардинальным образом влияет на жизнь ребенка, так как многие осложнения и проявления патологии лечению не подлежат. Больных детей помещают в специализированные интернаты и психоневрологические учреждения. И даже небольшие дефекты, вызванные аномалией, провоцируют у человека асоциальное поведение и сексуальное расстройство. Такие дети иногда уже с рождения страдают алкогольной зависимостью.
Фото:bestmed-khv.ru
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