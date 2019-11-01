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Автор Евгений Стриж

"Позитивная" диета помогает при депрессии - исследование

Здоровье print

В V веке до н. э. знаменитый целитель, врач и философ Гиппократ сказал: «Ты - то, что ты ешь». На протяжении веков это выражение было актуально, и сегодняшние исследования в области диетологии лишний раз доказывают, что Гиппократ был прав.

Группа специалистов Университета Маккуори (Австралия) проверила, как именно изменение диеты может повлиять на психологическое состояние человека.

«Позитивная» диета

Специалисты предложили 76 добровольцам с умеренной депрессией особые диеты. Для первой группы диета была создана из их обычного рациона, то есть питались они так же. Для второй подготовили блюда более здоровой кухни (близкой к средиземноморской).

После трех недель эксперимента участников проверили на наличие состояния депрессии. И оказалось, что те, кому досталась более здоровая диета, практически от нее избавились, тогда как для остальных ничего не изменилось. При этом три месяца спустя позитивные эффекты сохранились у тех, кто продолжил питаться полезной едой и после эксперимента (21% участников группы) и постепенно сошел на нет у перешедших на вредную еду (79%).

Плацебо или реальный эффект?

Врачи отмечают, что речь вполне может идти об эффекте плацебо, поскольку все испытуемые были в курсе своей диеты. Но для понимания взаимосвязей между едой и психическим состоянием - это лишь первый шаг, говорят авторы эксперимента.

Как минимум, стали известны некоторые продукты, потенциально ведущие нас к депрессии или поддерживающие ее. Участники, для которых была создана здоровая диета, в значительной мере меньше потребляли пищу с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара, в то же время увеличив потребление фруктов и овощей.

«Даже короткая диета помогла изменить ситуацию с депрессией у участников нашей выборки. И вне зависимости от того, как работает причинно-следственная «стрелка», можно сказать: диета в средиземноморском стиле поможет вам чувствовать себя лучше.

Мы надеемся, что в дальнейшем вернемся к этому вопросу. А пока советуем сократить прием уже готовой (покупной, в том числе замороженной) еды и готовить себе из натуральных продуктов», - комментируют ученые.

Что едят россияне

Минздрав России так же следит за тем, что едят россияне, и регулярно обновляет рекомендованные нормы. Вот вариант от 2016 года (в год на человека):

  • хлебные продукты - 94 кг;
  • рыба и морепродукты - 24 кг;
  • птица - 30-38 кг;
  • картофель - 90 кг;
  • овощи - 140 кг;
  • фрукты - 100 кг;
  • сахар - 24 кг;
  • соль - 2,5 кг;
  • растительное масло - 7 л;
  • яйца - 270 шт.

«У россиян проблемы с ожирением. Сейчас каждый седьмой мужчина и каждая четвертая женщина страдают им, каждый пятый ребенок. Люди все меньше двигаются, производство механизируется, многие купили машины. А еще у россиян есть особенность: лишние деньги мы любим тратить на вкусные продукты. Вкусные, но часто не очень полезные», - комментирует Александр Батурин, один из авторов рекомендаций и специалист Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.

Фото: garmoniazhizni.com

Темы депрессия эксперимент здоровая диета позитивная диета блюда здоровой кухни
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Здоровье
"Позитивная" диета помогает при депрессии - исследование
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