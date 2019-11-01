Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Здравоохранение Акушерство и гинекология Здоровье и профилактика Стоматология Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Александра Балан-Сенчук

Гемофилией чаще болеют мужчины, а женщины выступают носительницами недуга

Здоровье print

Гемофилия - это нарушение свертываемости крови, которое наследуется от одного или обоих родителей. Заболевание является генетическим и чаще всего наблюдается у мужчин, чем у женщин.

Гемофилия А

При гемофилии наблюдается плохая свертываемость крови. Это означает, что кровь не сгущается должным образом после любой травмы, а кровотечение может продолжаться в течение длительного периода. При гемофилии А фактор свертывания крови VIII является дефицитным, и это состояние является причиной большинства случаев заболевания.

Гемофилия В и С

Этот вид вызван дефицитом фактора IX. Существует также гораздо менее распространенная форма заболевания, гемофилия С, которая является аутосомно-генетическим заболеванием, которое приводит к дефициту фактора XI. Это условие может повлиять как на мужчин, так и на женщин.

Тяжесть состояния зависит от того, насколько у пациента недостаточен соответствующий фактор свертывания крови. Степень тяжести болезни зависит от уровней дефицита:

  • Лица с активным фактором менее 1% классифицируются как имеющие тяжелую гемофилию.
  • Те, у кого от 1% до 5% активного фактора, имеют умеренную гемофилию.
  • Те, у кого от 5% до 40% активного фактора, имеют легкую гемофилию.

Наследование гемофилии

Все клетки человека содержат 22 пары хромосом, называемых аутосомами, а также одну пару половых хромосом, что дает в общей сложности 46 хромосом. У мужчин половые хромосомы состоят из Х-хромосомы и Y-хромосомы, тогда как у женщин есть две Х-хромосомы. Дети мужского пола наследуют свою Х-хромосому от матери, а Y-хромосому - от отца, в то время как дети женского пола наследуют Х-хромосому от каждого родителя.

Гемофилия наследуется через мутацию в Х-хромосоме. Поскольку у мужчин есть только одна Х-хромосома, у них будут развиваться симптомы гемофилии, если эта хромосома несет мутацию. Но поскольку состояние рецессивное, наследование одной ненормальной Х-хромосомы обычно не вызывает симптомов у женщин, потому что они также наследуют другую нормальную Х-хромосому.

Женщины - носители заболевания и могут родить сыновей с гемофилией

Эти женщины затем классифицируются как носители заболевания и могут передать мутацию потомству мужского пола, даже если у них самих не развивается характерных для данного заболевания симптомов, поэтому процентный показатель у женщин с гемофилией гораздо ниже, чем показатель у мужчин-носителей. Технически, у женщины может развиться гемофилия, если она родилась от женщины-носителя и мужчины, страдающего гемофилией, но такое сочетание факторов случается крайне редко.

В России зарегистрирован один случай заболевания девочки, отец которой был совершенно здоров. Ученые-медики выяснили, что  появление мутации генов в этом случае произошло в момент формирования родительской половой клетки.

Фото:pillsman.org

Темы женщины мужчины носители хромосомы гемофилия заболевание наследование фактор свертывания крови нарушение свертываемости крови
Актуальная аналитика
Чаепития в Академии
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20
Здоровье
Гемофилией чаще болеют мужчины, а женщины выступают носительницами недуга
Силовые структуры
Почему в начале Второй Мировой Британия и Франция не спешили помогать Польше
Новости Все >
В Германии сообщили о "возвращении" рубля
Экс-мэр Киселевска перед смертью убил одного из нападавших
Загитова представила новый показательный номер
Больной раком американский телеведущий назвал первые симптомы онкологии
Трамп отреагировал на принятие резолюции о процедуре импичмента
В Госдуме предлагают разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ
Джигурда вызвал на боксерский поединок Андрея Малахова
Турецкий военный эксперт назвал союзника России в Третьей мировой войне
"Почта России" попросила более трехсот миллиардов рублей "на развитие"
Расстрел в Забайкалье: Шамсутдинов жертва или убийца?
Последние материалы
Экс-мэр Киселевска перед смертью убил одного из нападавших
Загитова представила новый показательный номер
Больной раком американский телеведущий назвал первые симптомы онкологии
Гемофилией чаще болеют мужчины, а женщины выступают носительницами недуга
Трамп отреагировал на принятие резолюции о процедуре импичмента
В Госдуме предлагают разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ
Почему в начале Второй Мировой Британия и Франция не спешили помогать Польше
Джигурда вызвал на боксерский поединок Андрея Малахова
Турецкий военный эксперт назвал союзника России в Третьей мировой войне
"Почта России" попросила более трехсот миллиардов рублей "на развитие"
Популярное
Мир. Новости мира
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться

Будет ли продолжаться сокращение населения уже фактически распавшейся Украины такими же темпами или ускорится? Почему власти Украины не могут не проводить антироссийский курс? Что Россия предложила Белоруссии? Почему Лукашенко против? На этот счет "Правде.Ру" представил свое мнение эксперт.

Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Финансы
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Газ
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Здоровье
Врачи предупредили об опасности шапок и беретов низкого качества
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 20 Владимир Губарев Соломон Соловьев Ларри Флинт выбрал интим, а не войну Соломон Соловьев Любовь Степушова Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине Любовь Степушова
Комментарии
Почему в начале Второй Мировой Британия и Франция не спешили помогать Польше
Врачи предупредили об опасности шапок и беретов низкого качества
"Почта России" попросила более трехсот миллиардов рублей "на развитие"
"Почта России" попросила более трехсот миллиардов рублей "на развитие"
В России ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 50%
Эксперт: Киев может не принять предложение Путина по поставкам газа
В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Крым Украине
Украинский журналист обозвал жителей Донбасса "животными"
Почему Украина торопится вступить в НАТО
Военный эксперт: размещенный у границ Белоруссии батальон НАТО опасен
Почему Украина торопится вступить в НАТО
Ученые из Оклахомы расстройство сна связали с курением
Почему Украина торопится вступить в НАТО
Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине
В России бюджетники-иждивенцы стали паразитами
В России ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 50%
Почему Украина торопится вступить в НАТО
Эксперт: Киев может не принять предложение Путина по поставкам газа
Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине
НАТО призывает Россию передать Крым Украине
Почему Украина торопится вступить в НАТО
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ