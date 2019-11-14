Секрет успешной утренней зарядки

Всем известно, что сидячий образ никак положительно не скажется на общем состоянии. А если сочетать малоподвижность с обильными приёмами пищи, здоровью можно сказать "прощай".

Поэтому для лучшего самочувствия необходимо избавиться от одного, а лучше сразу двух, "недостатков" и либо вести активный образ жизни, либо сесть на строгую диету, либо же сочетать активную жизнь с умеренной диетой. Правда, и тут могут скрываться подводные камни, ведь не каждая диета и не каждое упражнение может быть полезным.

Также необходимо чётко распределять минуты физической активности и временем приёма пищи. Ведь как опять показывает практика, неправильное расписание может только ухудшить состояние. И именно на эту тему, расписания, и было недавно проведено исследование британских учёных.

Почему опасно сочетание лишнего веса и малоподвижности

Ожирение и относительно сидячий образ жизни могут привести к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Это происходит потому, что чувствительность к инсулину снижается, а гиперинсулинемия, состояние, характеризующееся избыточным уровнем инсулина, повышается.

К тому же есть и другие вредные факторы, которые влияют на общее состояние сосудов, метаболизм, опорно-двигательный аппарат и многое другое.

Но именно инсулиновая проблема чаще всего волнует учёный мир, что, в принципе, неудивительно, ведь диабет и ожирение стали практически глобальными проблемами развитых (да и не только) стран.

Так или иначе, уже давно специалисты изучают, как лучше всего сочетать физкультуру и еду на предмет инсулина.

Что дает тренировка в голодном состоянии

Так ещё в 2010 году бельгийские учёные из Научно-исследовательского Центра Упражнений и Здоровья выяснили, что тренировка в голодном состоянии улучшает толерантность к глюкозе во время диеты с высоким содержанием жиров.

Эксперты основывались на том факте, что жирная, богатая энергией диета является важной причиной инсулинорезистентности. Проще говоря, стимуляция оборота жира в клетках мышц во время диетического жирового отложения может способствовать поддержанию чувствительности к инсулину.

В ходе эксперимента, в котором разные группы добровольцев вели разные диеты и расписание упражнений, и было выяснено, что тренировки на голодный желудок более благотворные для нормализации уровня глюкозы.

Примерно на эту же тему работали и учёные из Университетов Бата и Бирмингема в этом году.

Главное отличие исследования англичан от бельгийцев состояло в том, что они не рассматривали определённую диету, и также смотрели на общий метаболизм. Правда, акцент делали на липиды (жиры).

Исследование

В их эксперименте также участвовали только мужчины. Сама практическая часть работы длилась шесть недель, в ней приняло участие 30 добровольцев. У всех мужчин наблюдались либо избыточный вес, либо ожирение. Команда учёных разделила этих людей на три группы:

те, кто ел завтрак перед тренировкой;

те, кто ел завтрак после тренировки;

те, чей приём пищи был не стабилен.

Тренировка включала в себя каждодневное занятие на велотренажёре в умеренном темпе.

Результаты

В итоге выяснилось, что участники из первой группы сжигали вдвое больше жира, чем мужчины из второй и третьей групп. Объясняется этот результат простой причиной: когда люди голодают в течение ночи, у них снижается уровень инсулина во время тренировок, что позволяет их организму расходовать больше жира.

Но тут есть одна загвоздка: добровольцы в общем не теряли свой вес, но подобное расписание значительно улучшило общее состояние их здоровья.

Зато анализы участников в первой группе также показали большее увеличение определённых белков, особенно тех, которые отвечают за доставку глюкозы в мышцы.

Если подвести итог, получается, что зарядка до завтрака положительно влияет на сжигание жиров и нормализацию уровня глюкозы.

Фото: dietyemekleri.net