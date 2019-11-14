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Автор Марина Пархоменко

Как родителям не допустить детских истерик

Здоровье » Здоровье и профилактика

Почти все родители сталкиваются с неприглядной картиной, которая способна нарушить их душевное равновесие: чадо истошно кричит, бьет ногами и катается по полу. 

Психологи считают, что достаточно ввести простые домашние изменения, чтобы у ребенка пропало желание биться в истерике.

Причины истерик у детей

В возрасте от года до четырех дети переживают кризис первых лет жизни, они становятся упрямыми, непослушными и часто закатывают истерики. Для родителей поводы к скандалу выглядят незначительными. К примеру, ребенок требует другую одежду, не хочет есть то, что для него приготовили или у него что-то не получилось. 

Зачастую нервные срывы базируются на голоде, усталости, болезни, но в силу возраста дети не осознают, что с ними происходит. И все же поводы для конфликтов можно сократить, используя советы психологов

Два комплекта одежды «на выход»

Нужно положить на удобную для ребенка полочку в шкафу два варианта одежды, так как очень часто процесс одевания превращается в повод для срыва. Для малыша имеет большое значение самостоятельный выбор всего, что ему нужно, включая наряд. Но если ему это разрешить, выход из дома затянется надолго.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, стоит поместить только два варианта одежды на полочку в детский шкафчик, чтобы малыш выбрал тот или другой. Это даст ему возможность чувствовать себя самостоятельным, а взрослые сохранят контроль над чадом.

Нарисовать план ежедневных действий

Часто самые простые повседневные дела - сборы в детсад, завтрак, отход ко сну - бывают причиной конфликта, так как ребенок просто устает от того, что им все время руководят родители.

Поэтому можно сделать для детей ежедневник в картинках: цикл рисунков или снимков, которые наглядно продемонстрируют пошагово, например, умывание.

Малышу необходимо объяснить, как пользоваться таким планом, попрактиковаться вместе с ним. Если же после этого процесс затормозится, посоветуйте ребенку заглянуть в ежедневник. В итоге должно возникнуть ощущение общего дела и малыша не придется понукать к выполнению задания.

Научить ребенка убирать за собой

Дети в возрасте от 2-х до 4-х лет вполне могут участвовать в уборке. Вместо того, чтобы разрываться на части от необходимости одной вытирать новые лужи на полу или собирать игрушки, маме стоит привлечь к этому самого виновника беспорядка.

Пусть у малыша будет свой ящичек на кухне или где-нибудь еще для его личного уборочного инвентаря.

Ребенок начнет более охотно принимать участие в уборке, если почувствует, что может проявить самостоятельность, орудуя собственным веником.

Нижняя полка для детской посуды

Если выделить в кухонном шкафу нижнюю полочку для ребенка, можно избежать истерик по поводу тарелки из которой малыш будет есть манную кашу. Пусть дети сами выбирают себе посуду, только по принципу двух комплектов одежды.

У каждой игрушки должно быть свое место

Если игрушек много, то ежедневно приходится тратить массу времени на то, чтобы все до единой собрать с пола. Родители хотели бы приобщить малыша к этому процессу. Но добиться желаемого без конфликта возможно только в том случае, когда игрушек мало и каждая из них имеет свое место.

Излишки детских забав лучше спрятать в антресоли и менять приблизительно раз в месяц. Нужно объяснить малышу, где должна находиться каждая конкретная игрушка после окончания игры. Поначалу ребенок может посмотреть, как взрослые складывают игрушки, а затем подключиться к уборке.

Вполне возможно, что чистая и уютная детская, где все разложено по полочкам, понравится ребенку и он начнет самостоятельно поддерживать порядок.

Фото: joeyisalittlekid.blogspot.com

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Здоровье и профилактика
Как родителям не допустить детских истерик
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