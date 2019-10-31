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Автор Дарья Чернявская

Новое лекарство от рака убивает в 20 раз больше опухолевых клеток, чем другие препараты

Здоровье print

Новое лекарство успешно убивает рак и к тому же снижает риск развития устойчивости раковых клеток к лечению. Исследователи говорят о перспективности новинки, успешно прошедшей доклинические испытания. 

Ученые уверены в перспективности новинки, успешно прошедшей доклинические испытания.

Лекарство-новинка решает сразу две проблемы

На сайте Женевского университета в Швейцарии сообщили о разработке многообещающего метода лечения рака, которое решает сразу две серьёзные проблемы терапии заболевания: резистентность клеток рака к препаратам и тяжёлые побочные эффекты химиотерапии. Новое лекарство получило название "С2".

Разработанный препарат, по сути, является сочетанием нескольких уже известных противораковых лекарств, используемых для химиотерапии, но в малых дозировках. Комбинация препаратов воздействует конкретно на раковые клетки, не трогая здоровые, что значительно снижает риск тяжёлых побочных эффектов химиотерапии, от которых страдает столько пациентов: тошнота, высокая температура, проблемы с пищеварением, боли, выпадение волос, анемия и прочие.

Принцип действия препарата

Принцип действия С2 строится на выявлении клеток с лишними центросомами, или клеточными центрами. У обычных клеток имеется две центросомы, для клеток опухоли же характерно наличие дополнительных центросом. Именно на них и нацелен разработанный швейцарцами препарат. По словам исследователей, С2 блокирует группы лишних центросом в раковых клетках, тем самым убивая всю клетку. Здоровые же клетки атаке не подвергаются. При этом лекарство значительно снижает риск развития устойчивости опухоли к лечению, давая надежду на то, что рецидива болезни не случится.

Четыре компонента, которые наиболее эффективны в борьбе с опухолью

Пытаясь найти подходящее эффективное сочетание препаратов, швейцарские учёные протестировали более двух сотен разнообразных комбинаций противоопухолевых лекарств. В результате было выявлено четыре компонента, отличавшихся наибольшей эффективностью в борьбе с опухолью. Эти вещества и стали основой разработанного препарата. В итоге в С2 вошли: CI-994, тубацин, дазатиниб и эрлотиниб.

При том, что в настоящий момент на рынке лекарств уже есть препарат, действующий примерно по тому же принципу, что и С2, авторы исследования утверждают, что новинка будет гораздо эффективнее. Дело в том, что имеющийся на рынке "Паклитаксел", действие которого тоже направлено на атаку лишних центросом в клетках рака, обладает наибольшей эффективностью только в очень больших дозировках, а приём данного средства сопряжён с тяжёлыми побочными эффектами для пациента. С2 же, основанный на комбинации низкодозированных препаратов, подобные эффекты убирает.

С2 уничтожает в двадцать раз больше опухолевых клеток

Разработанное лекарство уже прошло стадию доклинических испытаний и было протестировано на различных клеточных культурах. Эксперименты показали, что С2 уничтожает в двадцать раз больше опухолевых клеток, чем другие препараты, не трогая здоровые клетки.

Учёные предсказывают, что со временем С2 заменит на рынке "Паклитаксел" и поспособствует большей выживаемости и увеличит продолжительность жизни пациентов, однако этого ещё нужно дождаться. Новинке ещё как минимум предстоят клинические испытания и множество других тестов.

Фото:health4me.ru

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