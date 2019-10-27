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Автор Татьяна Питерякова

Четыре совета, как заснуть после эмоциональных дней

Здоровье print

Наверняка у каждого человека случается так, что он долго ворочается и никак не засыпает. Тревожные мысли и переживания не дают уснуть. Но есть несколько советов, которые помогут преодолеть эту проблему.

Изменение утренних дел

Хороший сон нужно формировать уже с утра правильными привычками. Утро - наиболее трудное время, негативно или позитивно влияющее на засыпание.

Режимные утренние действия человека - важная часть здоровой гигиены сна. Нужно ежедневно пробуждаться в один и тот же час, тут же подниматься с кровати и начинать тренировку, не откладывая ее до вечера, полноценно завтракать. Все эти действия позволяют организму установить рабочие часы.

Как правило, после таких утренних действий человек будет уставать к ночи и сможет сразу же заснуть. Благодаря этому будут урегулированы и разные системы: организм начинает лучше работать с гормонами стресса, уровнем сахара и энергией.

Обозначение времени «для беспокойства»

Как бы странно это ни звучало, но для беспокойства нужно обозначить конкретный час. По мнению психологов, нужно ежедневно уделять 20 минут на то, чтобы записывать весь накопленный негатив - мысли, которые мешают ночью заснуть.

Однако это время не должно приходиться на глубокий вечер, так как оно может нарушить душевный комфорт. Лучше обозначить такой период с утра, когда мозг не сосредоточен на тревогах. В этот период можно рисовать, вести дневник, или по-иному выражать накопленный негатив.

В результате можно будет увидеть, какие проблемы решаемы, а с какими нужно просто смириться. Это поможет успокоиться.

Включение регулярных тренировок

По мнению психологов, ничто так не борется с бессонницей, как ежедневные умеренные нагрузки. Лучше всего тренироваться в начале дня, тогда есть больше шансов на раннее засыпание.

Специалисты рекомендуют не упражняться ближе ко сну. Если, конечно, такие занятия не связаны с йогой или пилатесом.

Мысленное пребывание в настоящем

Обычно тревоги направлены на будущее, однако выводят человека из равновесия уже здесь и сейчас. То есть, когда он оказывается в постели, его мысли пребывают где-то в другом месте.

Поэтому психологи советуют перед сном почитать: человек полностью погружается в этот процесс, сосредотачивается, постепенно становясь более сонным.

Своевременно заснуть помогут утренний режим, физические упражнения или чтение любимой книги. А если человек не любит читать, он может попробовать дыхательные упражнения: глубокий вдох и медленный выдох.

Фото:nexusrus.com

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Четыре совета, как заснуть после эмоциональных дней
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